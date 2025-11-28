На выставке в Изборске представят малоизвестные скульптуры Врубеля

Выставочный проект откроется 6 декабря и будет работать до 15 февраля 2026 года

ПСКОВ, 27 ноября. /ТАСС/. Пять уникальных глиняных скульптур Михаила Врубеля, редко экспонируемых для широкой публики, будут показаны в рамках масштабной театральной выставки "Рождество в приятной компании. Вдохновение является только по праздникам" в музее-заповеднике "Изборск" Псковской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

Выставочный проект откроется 6 декабря и будет работать до 15 февраля 2026 года.

"На выставке будут представлены малоизвестные для широкой публики произведения русских художников - пять глиняных скульптур Михаила Врубеля, выполненных в духе русского модерна, - "Садко", "Купава", "Лель", "Мизгирь", "Весна", а также рисунки и эскизы декораций 1870-1890-х годов таких знаменитых художников, как Илья Репин, Валентин Серов, Василий Поленов, Константин Коровин", - сообщили в музее.

Все эти художники входили в ближайшее окружение мецената Саввы Мамонтова и реформатора театра Константина Станиславского (Алексеева), чья дружба и сотрудничество заложили основы нового этапа в отечественном сценическом искусстве. В своих воспоминаниях Станиславский ярко описал атмосферу совместной работы в мамонтовском кружке, где бок о бок трудились ведущие живописцы эпохи.

Масштабный межмузейный выставочный проект организован тремя российскими музеями: государственным музеем-заповедником "Изборск", музеем МХАТ и государственным музеем-заповедником "Абрамцево". Экспозиция посвящена творческому наследию двух знаковых домашних театральных кружков Москвы конца XIX века - Мамонтовского и Алексеевского, которые сыграли значительную роль в становлении русского театра.

Проведение выставки в "Изборске" символично: в 1920-1930 годы, когда край находился в составе Эстонии, здесь активно работало Русское культурно-просветительское общество, силами которого было поставлено более 120 спектаклей. Историческое здание общества, где сейчас располагается экспозиция "Изборская земля - святые места для русской культуры", продолжает традиции служения искусству.