В РФ запретят дискредитирующие традиционные ценности фильмы с марта 2026 года

Наличие в картине материалов, порочащих российские духовно-нравственные идеалы, станет основанием для невыдачи прокатного удостоверения

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Серебряков/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Запрет фильмов, которые дискредитируют российские духовно-нравственные ценности, заработает в России с 1 марта 2026 года. Это следует из принятого в июле закона, расширяющего перечень оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения фильмам, с документом ознакомился ТАСС.

Согласно закону, наличие в фильме материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и пропагандирующие их отрицание, станет основанием для невыдачи прокатного удостоверения. Такие кинокартины будет запрещено распространять на сайтах в интернете, которые ежедневно посещает более 100 тыс. пользователей, доступ к которым осуществляется за отдельную плату или при условии просмотра рекламы, а также в социальных сетях, которые ежедневно посещает более 500 тыс. пользователей.

26 ноября Минкультуры РФ внесло изменения в свой приказ о предоставлении или отказе в выдаче прокатного удостоверения. В случае отказа министерства в прокате из-за несоответствия требованиям заявитель в течение суток получит соответствующее уведомление со дня принятия решения.

Документ вступит в силу с 1 марта 2026 года. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным.