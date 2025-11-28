Чувашский театр покажет спектакль о ставших Героями России участниках СВО

Премьера планируется в 2026 году

ЧЕБОКСАРЫ, 28 ноября. /ТАСС/. Чувашский государственный академический драматический театр имени К. В. Иванова в апреле 2026 года планирует премьеру спектакля об участниках специальной военной операции из республики, удостоенных звания Героя России. Об этом ТАСС сообщила директор театра Елена Николаева.

"В конце апреля 2026 года планируется премьера постановки об участниках специальной военной операции, удостоенных звания Героя России. В основе спектакля - истории о наших земляках", - отметила Николаева.

По ее словам, соответствующие переговоры с семьями бойцов уже ведутся. Также творческая группа изучает биографии Героев РФ, проводит встречи с их родными, близкими, друзьями, одноклассниками и теми, кто жил рядом с ними - односельчанами и соседями. Николаева пояснила, что в постановке попытаются, в частности, ответить на вопрос, что влияет на становление героя, формирование его характера. Было отмечено, что рабочее название спектакля "Герои не умирают".