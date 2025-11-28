Люк Бессон пообщается со зрителями РФ онлайн после спецпоказа "Пятого элемента"

Фильм будет представлять собой полностью восстановленную версию в разрешении 4К

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Фильм "Пятый элемент" Люка Бессона повторно выйдет в широкий российский прокат 18 декабря, а после спецпоказа картины в московском киноцентре "Октябрь" 15 декабря режиссер пообщается с российскими зрителями в онлайн-формате. Об этом сообщили в кинопрокатной компании A-One Films.

"Премьера фильма (в субтитрах) пройдет в Москве 12 декабря в рамках фестиваля "Comic Con Игромир", а 15 декабря после специального показа в киноцентре "Октябрь" пройдет онлайн-обсуждение с режиссером фильма Люком Бессоном. Премьера картины (в субтитрах) пройдет в Санкт-Петербурге 13 декабря в 19:00 в кинотеатре "Аврора". Мы выпустим "Пятый элемент" 18 декабря при поддержке Рокетбанка", - говорится в сообщении.

По данным дистрибьютора, зрители смогут увидеть картину как в дубляже, так и в оригинальной версии с русскими субтитрами. Фильм будет представлять собой полностью восстановленную версию в разрешении 4К.

"Пятый элемент", дебютировавший на Каннском кинофестивале в 1997 году, стал одним из самых узнаваемых кинофильмов конца XX века, прославившись визуальными экспериментами, оригинальной вселенной и яркими персонажами. Картина с Брюсом Уиллисом, Миллой Йовович и Гэри Олдманом заняла прочное место в мировой поп-культуре и регулярно входит в списки лучших научно-фантастических фильмов.