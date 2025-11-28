Проект "Ради жизни на Земле" стартует концертом в Музее Победы в Москве

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Международная культурно-гуманитарная инициатива "Ради жизни на Земле", объединяющая артистов России и Европы вокруг идей сохранения исторической памяти и укрепления межнационального мира, стартует концертом в Музее Победы на Поклонной горе 28 ноября. Об этом сообщила президент Фонда русской культуры и искусства Полина Бертэн в пресс-центре ТАСС.

"Первый концерт в России состоится сегодня в Музее Победы в 17:00. Спасибо коллегам за такую замечательную инициативу - она сегодня очень важна. Это духоподъемный проект, который показывает нам, что главная ценность - взаимопонимание и уважение", - отметила Бертэн.

Инициатором программы стал лауреат Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" словенский музыкант Сашо Гачник. Он подчеркнул, что проект направлен на противодействие искажению истории и поддержку гуманитарного диалога между странами. "Западному человеку сложно понять, что пережил русский народ во время Второй мировой войны. Сегодня в некоторых странах разрушают памятники, не осознавая, что это фактически приравнивается к уничтожению храмов и святынь", - сказал Гачник.

В концерте примут участие Вадим Самойлов, франко-русский дуэт "Белые мосты", а также европейские артисты, которые, несмотря на давление на родине, продолжают сотрудничество с Россией.

Проект включает серию международных концертов и образовательных программ, призванных укреплять культурные связи и сохранять память о событиях Второй мировой войны. Концерты пройдут во Владивостоке, Калининграде, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Новосибирске и Екатеринбурге.