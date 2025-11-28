Проект "Ноты и рифмы времени" представят в атомных городах Росатома

В гастрольный маршрут включены семь городов и умных территорий госкорпорации

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Проект "Ноты и рифмы времени" будет представлен в городах умных территорий госкорпорации "Росатом" в рамках празднования 80-летия отечественной атомной промышленности и 20-летия программы "Территория культуры Росатома". Об этом сообщила руководитель программы Оксана Конышева на пресс-конференции в ТАСС.

"В наших городах живут те люди, которые совершают для страны подвиг. И они, конечно, должны иметь доступ к самому лучшему. Я невероятно рада, что такой экспериментальный проект с мэтрами нашей отечественной культуры будет проходить в том числе и в наших городах", - сказала Конышева.

В пресс-службе проекта ТАСС уточнили, что в гастрольный маршрут включены семь городов и умных территорий Росатома. По словам Конышевой, первый концерт состоится 9 декабря в Северске, а 10 декабря в рамках проекта пройдут мастер-классы. "Наш первый концерт в Северске состоится в детской школе искусств и пройдет непосредственно для детей, для педагогов. В 2026 году у нас тоже есть планы по посещению атомных городов", - добавила Конышева.

Проект "Ноты и рифмы времени" - это совместный эксперимент заслуженного артиста РФ пианиста Бориса Березовского и заслуженного деятеля искусств РФ поэта Влада Маленко. В нем также задействованы солистка Национального филармонического оркестра России, скрипачка Елена Тарасян и поэтесса и актриса Ольга Ершова. В рамках программы состоится музыкально-поэтическая композиция "Человек для любви", а также встречи и мастер-классы. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры РФ.