В "Современнике" прошла с аншлагом премьера спектакля "Женитьба Бальзаминова"

В постановке заняты народная артистка РСФСР Марина Неелова, заслуженная артистка РФ Алена Бабенко, актеры Дмитрий Смолев, Ольга Родина, Мария Ситко, Таисия Михолап, Дарья Белоусова, Виктория Романенко, Илья Древнов и другие

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Премьера постановки Сергея Газарова "Женитьба Бальзаминова", в основу которой легла одноименная пьеса Александра Островского, собрала аншлаг на Основной сцене Московского театра "Современник", передает корреспондент ТАСС.

"С "Современником" я сотрудничал фактически трижды: во-первых, при Олеге Павловиче Табакове очень долгое время я работал здесь артистом - можно сказать, что это родной для меня театр. Потом я поставил спектакль "Амстердам" по Александру Галину и позже - "Не становись чужим" по Гарольду Пинтеру. Но это моя первая постановка в стенах театра при Владимире Львовиче Машкове: он сам меня пригласил - и я предложил пьесу Островского", - рассказалв беседе с агентством режиссер.

Газаров добавил, что о постановке "Женитьбы Бальзаминова" он думает уже очень долго. "Мне всегда нравилась эта история. И казалось, что есть хорошая идея, какой можно сделать эту работу. Обсудили постановку мы в феврале. Почти тогда же я начал отсматривать спектакли, подбирать артистов. Потом репетиции. Пик активности, - замечтил собеседник ТАСС, - пришелся на апрель-май".

Как подчеркнули в театре, в новом спектакле Газаров не во всем следует тексту комедии классика: в режиссерской интерпретации Бальзаминов предстает не инфантильным чудаком, а "русским Дон Кихотом". "У создателя постановки всегда должен быть свой взгляд на драматургию - мне кажется, что я нашел, что вытащить из пьесы Островского. И надо сказать, что все срослось. И сценография, и потрясающие актеры", - заключил режиссер.

В "Женитьбе Бальзаминова" заняты народная артистка РСФСР Марина Неелова, заслуженная артистка РФ Алена Бабенко, актеры Дмитрий Смолев, Ольга Родина, Мария Ситко, Таисия Михолап, Дарья Белоусова, Виктория Романенко, Илья Древнов и другие. В постановочной команде спектакля - художник-сценограф Евгения Шутина, художник по костюмам Мария Боровская, художник по свету Дамир Исмагилов, режиссер по пластике Александр Лимин и другие.

Ближайший показ "Женитьбы Бальзаминова" пройдет 29 ноября. Все билеты на него, как указано на официальном сайте театра, распроданы. ТАСС - генеральный информационный партнер "Современника".