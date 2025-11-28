В "Октябре" начались "Открытые показы фильмов-участников "Бриллиантовой бабочки"

Показы пройдут в 12 российских городах, Индии и Белоруссии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Открытые показы фильмов-участников первой Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" начались в столичном киноцентре "Октябрь". Программа стартовала в пятницу, на следующий день после вручения премии, с фильма от России "Двое в одной жизни, не считая собаки" (режиссер Андрей Зайцев), передает корреспондент ТАСС.

Ранее "Бриллиантовую бабочку" за лучшую мужскую роль получил Александр Адабашьян за работу в фильме "Двое в одной жизни, не считая собаки". В номинации "Лучшая актриса" победила его коллега по площадке Светлана Крючкова.

"Людям важно, чтобы с ними кто-то серьезно разговаривал на те темы, которые их волнует, про то, чем они живут. <..> Человек, как правило, очень одинок. Ему страшно в этом мире, поэтому нужно, чтобы было кино, которое его погладит по голове и скажет: "Все хорошо" <…> Настоящее искусство должно заниматься умягчением сердец. И это [фильм "Двое в одной жизни…"] как раз та самая история. Она вечная", - сказал ТАСС после показа картины режиссер фильма Андрей Зайцев. В рамках вечера также состоялся показ картины "Лесной царь" (Сербия, режиссер Г. Радованович).

Как отмечают организаторы, проект направлен на то, чтобы посредством современного международного кино представить широкой аудитории общие духовно-нравственные ценности и наладить прямой диалог зрителей с создателями картин.

Показы пройдут в 12 российских городах - Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Луганске, Нижнем Новгороде, Петрозаводске, Казани, Красноярске, Самаре, Краснодаре, Владивостоке и Екатеринбурге. Зрители смогут первыми увидеть фильмы из конкурсной программы. Вход на показы осуществляется по предварительной бесплатной регистрации. Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Кроме того, показы пройдут в Индии (Нью-Дели, 2-4 декабря) и Белоруссии (Минск, 9-11 декабря).