В Петербурге покажут спектакль "Ночной полет" по роману Антуана де Сент-Экзюпери

Режиссером постановки выступила Мария Мисник

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Театр имени Веры Комиссаржевской покажет премьеру спектакля "Ночной полет" по мотивам одноименного романа Антуана де Сент-Экзюпери. Постановку в год 125-летия со дня рождения писателя-летчика осуществила молодой режиссер Мария Мисник.

Специально для спектакля по образцу летательных аппаратов эпохи Экзюпери была создана масштабная модель почтового самолета, оснащенная действующим пропеллером и двигателем. По замыслу создателей, аэроплан станет самостоятельным персонажем спектакля, а сама постановка включает элементы иммерсивного театра.

"Спектакль построен как диалог с автором: в ткань постановки вплетены письма и мысли Экзюпери, рассказ о ночных почтовых рейсах сочетается с размышлениями о грани между жизнью и смертью, о свободе и ее цене. Небо выступает не только пространством полета, но и полем этического и эмоционального выбора", - рассказали в пресс-службе.

23-летняя выпускница РГИСИ, закончившая мастерскую профессора Юрия Красовского, Мария Мисник представит на Малой сцене свой дипломный спектакль. Театр помогает молодым режиссерам сделать первые шаги в профессию и проверить свои постановочные идеи на публике. Так, летом Иван Шалаев представил на Малой сцене спектакль "Белые ночи", который был номинирован на "Золотую маску".