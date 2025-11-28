XIII фестиваль "Будущее джаза" Бутмана прошел в зале имени Чайковского

Участники музыкального смотра выступят снова 29 ноября в Джаз-клубе Игоря Бутмана

Редакция сайта ТАСС

© Мария Барановская/ ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Тринадцатый фестиваль "Будущее джаза" под руководством народного артиста России Игоря Бутмана прошел в Концертном зале имени П. И. Чайковского. Вместе со всемирно известным Московским джазовым оркестром под управлением маэстро выступили самые перспективные представители российской молодежной джазовой сцены, передает корреспондент ТАСС.

"Наш фестиваль ежегодно представляет ярких джазовых музыкантов, которые только начинают свой творческий путь, но по мастерству могут сравниться с джазменами, которые выступают на лучших сценах России и мира. Через "Будущее джаза" прошли и многие солисты моего Московского джазового оркестра. В 2024 году именно на этом фестивале я заметил талантливого тромбониста Алексея Карпенко, который сейчас успешно играет в оркестре. Уверен, что и в этом году будет много новых открытий. Хотя с некоторыми участниками мы уже работаем. Например, совместный альбом Евгении Петерс и Дианы Владимировой недавно вышел на нашем лейбле, его прослушали уже десятки тысяч человек. Желаю каждому участнику "Будущего джаза" такого же зрительского успеха", - сказал Бутман перед концертом.

Событие собрало на одной сцене музыкантов нового поколения, никогда прежде не игравших вместе. На "Будущем джаза" выступили вокалистки Анна Иванова и Анна Мошак, пианисты Евгения Петерс и Сергей Тютиков, контрабасист Пётр Павлюков, ударник Иван Чага, саксофонисты Александр Бунченко, Даниил Воронин и трубач Фёдор Гречищев. 29 ноября участники музыкального смотра выступят в Джаз-клубе Игоря Бутмана.

Бутман напомнил, что за прошедшие годы фестиваль представил московской публике многих молодых талантливых исполнителей. Ежегодно помимо своих собственных проектов участники "Будущего джаза" представляют на сцене Концертного зала им. П. И. Чайковского уникальные музыкальные номера совместно с Бутманом и его Московским джазовым оркестром.

В 1999 году Бутман основал Московский джазовый оркестр, Квинтет и Квартет, которые объездили с гастролями сотни городов различных стран. В дискографии Игоря Бутмана 18 альбомов, включая диск MagicLand, записанный вместе с Чиком Кориа, Джеком Деджоннеттом, Джоном Патитуччи, Стефоном Харрисом и Рэнди Бреккером. Московскому джазовому оркестру в 2024 году исполнилось 25 лет. За это время он зарекомендовал себя как один из ведущих оркестров мира и главный катализатор развития джазового искусства в России. Коллектив регулярно представляет Россию на самых престижных фестивалях Европы, Азии и Америки.