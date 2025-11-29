Концерт Льва Лещенко в Кремле будет посвящен жизни советского народа в годы ВОВ

Режиссером программы выступает Георгий Новиков

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Концерт народного артиста РСФСР Льва Лещенко к 50-летию песни "День Победы" и 80-летию Великой Победы, который пройдет 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце, будет посвящен жизни советского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом Лещенко сообщил ТАСС.

"Я думаю, что это будет необычный концерт, мы такие сейчас не делаем. Условно, это будет [вечер], который включил в себя события 1941-1945 годов. Это будет так, будто мы вернемся назад и покажем жизнь нашего народа во время Великой Отечественной войны с переживаниями, со стремлением к победе, с болью, с воспитанием духа советского народа", - сказал артист.

Лещенко добавил, что юбилей песни "День Победы" является для него событием особой значимости. "Я очень горжусь тем, что 50 лет эта песня является одним из музыкальных символов нашей Великой Победы. И поскольку я сын фронтовика, для меня это событие незаурядное, я чувствую подъем и гордость за свое Отечество, за это событие, за нашу Победу", - подчеркнул он.

В концерте "День Победы. К юбилею великой песни" примут участие звезды российской эстрады и ведущие академические коллективы страны. На сцену вместе с Лещенко выйдут Николай Басков, Shaman (Ярослав Дронов), Татьяна Куртукова, Ильдар Абдразаков, Алсу, Пелагея, Александр Панайотов, Зара, Artik & Asti и другие. Режиссером программы выступает Георгий Новиков.