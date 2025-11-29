Статья

Александр Журавский: выбор России неизменно приведет к будущему, о котором мы мечтаем

В начале декабря в издательстве "Рипол Классик" выходит футурологический роман историка Александра Журавского "Альтернатива", представляющий собой синтез политического триллера и детектива, авантюрного романа и притчи, утопии и фантастики. Прочитавшие книгу в рукописи называют ее "романом-пророчеством", образом будущего без слепых пятен, в котором предстает возможное грядущее России и ее место в мировой политике

В интервью ТАСС автор поделился замыслом и основными идеями книги, особенностями жанра и собственным взглядом на динамично меняющуюся роль искусственного интеллекта.

"Тот выбор, который сделала Россия сейчас, приведет нас к желаемому образу будущего", — так сформулировал главный лейтмотив романа Александр Журавский. Он уточнил, что рисует в книге образ сильной, мощной, конкурентоспособной России, которая вместе с другими странами выстраивает новый миропорядок. По словам автора, это будущее не приходит само собой — его нужно "завоевать", и именно этому посвящено повествование, разворачивающееся в 2033–2034 годах.

От политического триллера до боевика

Роман "Альтернатива" сложно отнести к одному жанру, сам автор отмечает "полижанровое разнообразие" книги. "Это футурологический роман, который совмещает в себе и политический триллер, потому что там одна из сюжетных линий связана с внутриэлитными конфликтами американского истеблишмента, а также противостоянием британских и российских спецслужб. И авантюрный роман, потому что одна из героинь — двойной агент", — пояснил Журавский.

Главный герой книги — ветеран специальной военной операции, которому предстоит возглавить многонациональную команду таких же ветеранов спецоперации для спасения американского президента от заговора американских и британских политических элит, а мир — от ядерной катастрофы.

Пророчество о столкновении сверхинтеллектов

Одна из ключевых линий романа — противостояние разных видов искусственного интеллекта, достигших уровня сингулярности. "Эта книга еще и про сценарии будущего, которые рисуют разные типы искусственного интеллекта", — отметил собеседник агентства. Сам автор признает существование рисков, связанных с развитием ИИ, однако настроен, скорее, оптимистично.

Финал романа, по его словам, призван "отрезвить" читателей и заставить их задуматься об ответственности человечества за выбор того или иного сценария развития. "Человек — это творческая личность. Творец, Креатор — это вообще одно из имен Бога. И в этом смысле человек, как образ и подобие Бога, является носителем этих творческих способностей. Эту сущность сложно изменить искусственным интеллектом, даже если он будет постепенно забирать или агрегировать в себя все большее количество функций", — отметил Журавский.

Путь к публикации

Работа над романом заняла около двух лет. Идея возникла в 2022-м году, как сценарий для сериала, однако автор принял решение сосредоточиться на литературной версии. К 2024 году рукопись была готова.

Автор обратил внимание, что потребовались консультации с экспертами — специалистами по искусственному интеллекту, военными, разведчиками. "Со стороны военных экспертов были правки, и я их учел. Не должно быть фальши ни в описании военной техники, ни в способах общения бойцов в боевых условиях", — подчеркнул Журавский.

Предисловие от Никиты Михалкова

Предисловие для книги написал председатель Союза кинематографистов РФ, народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков. В нем он назвал "Альтернативу" увлекательным романом, который показывает параллельную реальность гипотетического будущего, где изменилось все и ничего. "Это шпионский роман-ребус и роман-предсказание, в котором судьбы вымышленных персонажей переплетаются с судьбами реальных. Невольно читатель и сам становится соучастником русской миссии по спасению мира и секретного расследования, в котором предстоит разгадать мотивы не только политических элит, но и искусственного сверхинтеллекта, сделать выбор и найти ту самую – максимально верную — альтернативу", — говорится в предисловии.

Ожидается, что книга поступит в продажу 2–3 декабря. Уже сейчас на цифровых сервисах и в интернет-магазинах можно оформить предзаказ на бумажную и электронную версии романа.

