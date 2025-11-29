Минкультуры подписало соглашение о сотрудничестве с Донбассом и Новороссией
МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Минкультуры России подписало соглашение о сотрудничестве с министерствами культуры Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в канале в мессенджере Max.
"Это важное событие знаменует новый этап культурной интеграции между нашими историческими регионами. Объединив усилия, ведомства смогут эффективнее сохранять и развивать богатое наследие, а также реализовывать масштабные инициативы, направленные на укрепление единства многонациональных сообществ", - написала министр.
Она подчеркнула, что документ создаст дополнительные возможности для совместного продвижения культурных ценностей, разработки инновационных проектов и приобщения широкой аудитории к искусству.