Умерла народная артистка Казахстана Рихангуль Махпирова

Ей было 79 лет

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 29 ноября. /ТАСС/. Народная артистка Казахстана Рихангуль Махпирова умерла на 80-м году жизни. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информации республики.

"<...> Не стало народной артистки Казахстана Рихангуль Махпировой. Ее творческий путь в республиканском государственном академическом Уйгурском театре музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова начался в 1977 году. За долгие годы работы она создала множество выразительных, самобытных и запоминающихся образов, которые стали частью золотого фонда театрального искусства Казахстана", - сказано в сообщении.

За вклад в развитие культуры она была удостоена званий заслуженной и народной артистки Казахстана. Министерство выражает глубокие соболезнования родным, близким и поклонникам Махпировой.