В Южной Осетии прошел фестиваль документального кино, посвященный героям СВО

Мероприятие открыл фильм "Один. Поле. Воин…" о героической истории сапера-разведчика из Дагестана

ЦХИНВАЛ, 29 ноября. /ТАСС/. Международный фестиваль документально кино "RT.Док: Время наших героев" прошел в столице Южной Осетии. Фестиваль открыл фильм "Один. Поле. Воин…" о героической истории сапера-разведчика из Дагестана, передает корреспондент ТАСС.

Мероприятие прошло в киноконцертном зале "Чермен" в Цхинвале. В нем приняли участие сотни жителей республики, общественные и политические деятели, бойцы специальной военной операции, а также российские дипломаты во главе с послом России в Южной Осетии Маратом Кулахметовым.

"Много лет назад наши старшие вместе, плечом к плечу ковали Победу в Великой Отечественной войне. Южная Осетия дала много Героев Советского Союза. И сегодня на полях сражений в зоне специальной военной операции сотни воинов Южной Осетии сражаются вместе с россиянами. И я уверен, что победа будет за нами. И те ребята, которые сейчас там находятся, та информация, которая приходит к нам, и очевидцы говорят, что там, где осетины, там всегда победа, там всегда фронт стоит, там никто не дрогнет, не сделает шаг назад", - сказал Кулахметов, на открытии фестиваля.

Он подчеркнул, что фестиваль - дань уважения ребятам, которые находятся в зоне специальной военной операции.

Приветственное слово участниками и гостям фестиваля от имени президента Южной Осетии Алана Гаглоева зачитал вице-премьер республики Алан Джиоев. "Фестиваль открывает перед нами живые свидетельства мужества, силы духа и верности Родине. Это не просто хроника событий, а глубокий анализ человеческих поступков, которые напоминают нам о патриотизме и храбрости наших воинов", - говорится в приветствии Гаглоева.

Президент поблагодарил организаторов за возможность показа в Цхинвале этих важных фильмов, героями которых стали, в том числе и граждане республики. Он отметил неразрывною связь между народами Южной Осетии и России, выразив уверенность, что фестиваль станет важным шагом в укреплении культурных и человеческих связей.

Документальное кино и дискуссии

Фестиваль открыл фильм Руслана Гусарова и Артема Сомова "Один. Поле. Воин…" о героической истории сапера-разведчика из Дагестана Закарьи Алиева, известного под позывным Смайлик. Боец три недели в одиночку оборонялся в отбитом у ВСУ опорном пункте в Запорожской области.

Также был представлен фильм военкора Ольги Кири "Остров веры" о людях, для которых Свято-Успенская Николо-Васильевская обитель под Угледаром стала убежищем в тяжелые времена.

В рамках фестиваля, прошла панельная дискуссия "Кавказ в действии: многонациональное единство на СВО", посвященная жителям Кавказа, которые с первых дней специальной военной операции встали на защиту Донбасса.

"Мы говорим о большом, великом братстве народов. Когда была афганская война, когда была контртеррористическая операция на Кавказе, когда был август 2008 года, мы все помним, как приходили друг другу на помощь братья. Я абсолютно не удивлен, когда осетины сегодня воюют в специальной военной операции. Осетины, в том числе из Южной Осетии, а это отдельное государство, но они пришло на помощь России. Как говорят сами ребята они отдают братский долг тому, что было в 2008 году", - сказал в ходе дискуссии российский журналист, автор фильма "Один. Поле. Воин…" Руслан Гусаров.

О фестивале

Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей: "Это время героев. Это наше время". Это кино о защитниках Донбасса, о героях на фронте и в тылу, о волонтерах, врачах, военкорах, артистах и музыкантах. Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов, включая ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала "Спас" и независимых авторов, в том числе зарубежных. На фестивале представлены работы документалистов из Италии, Ирана, Ирака, Палестины, Сербии, Словакии, Франции, США и других стран.

