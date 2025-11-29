В Театре Пушкина состоялась премьера спектакля "Макбет. Кабаре"

Режиссер Никита Пирожков отметил, что хотел найти новое звучание Шекспировского текста

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Премьера постановки режиссера Никиты Пирожкова "Макбет. Кабаре" прошла на сцене филиала Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, передает корреспондент ТАСС.

В основу "Макбет. Кабаре" легла трагедия английского драматурга Уильяма Шекспира "Макбет". "Благородный Макбет - один из самых близких подданных короля Дункана. Возвращаясь с очередной победой, он встречает на своем пути ведьм, пророчество которых пробуждает в нем жажду власти", - обрисовывают в театре завязку постановки.

По словам Пирожкова, он хотел найти новое звучание Шекспировского текста. Жанр работы режиссера, в которой сливаются пластика, музыка и драматическое искусство, - кабаре. Герои "Макбет. Кабаре" помещены в пространство, в котором реальность граничит с "фантазиями воспаленного сознания".

"Макбет" начинался как чисто пластическая работа. После взаимодействия с Сергеем Землянским, после пластических спектаклей нашим артистам этого, я чувствую, не хватает. И вот Никита Пирожков задумал эту постановку чисто пластической. Но потом туда добавились танцы, движения, музыка, вокал, драматургические куски. Получился синтетический спектакль. Безусловно, Никита был автором идеи, но артисты - и молодые, и более опытные - все это дело развили в свою, игровую версию "Макбета", - отметил в беседе с ТАСС худрук театра заслуженный артист РФ Евгений Писарев.

Он добавляет, что "Макбет. Кабаре" получил свое название именно благодаря игровой составляющей. "Кабаре - это в принципе такой жанр, который рождается из взаимодействия актеров со зрителем. Тут мне его, честно говоря, маловато, но я вижу, что у спектакля есть хорошие перспективы. Конечно, над постановкой еще нужно поработать в плане стилистики и смысловых составляющих - возможно, и я приложу свою руку к этому. Но перспективы здесь, безусловно, большие",- подвел итог худрук.

О работе над спектаклем

Вместе с режиссером над созданием спектакля работали художник-постановщик Агафья Бит-Гармус, художник по свету Анна Шипилова, композиторы Елизавета Ермакова, Александр Иванов и другие. В "Макбет. Кабаре" заняты Анна Бегунова, Эльмира Мирэль, Анастасия Лебедева, Анна Кармакова, Наталья Рева-Рядинская, Евгения Леонова, Сергей Миллер, Владимир Зиберев, Антон Гращенков, Иван Лешин, Николай Рысев, Василий Бобров, Ян Сибряев и сам режиссер.

Премьера "Макбет. Кабаре" прошла с аншлагом. Все билеты на ближайшие шесть показов спектакля, как указано на сайте Театра Пушкина, распроданы.

