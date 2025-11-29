В Цхинвале показали документальный фильм об осетинских добровольцах в Донбассе

Бойцы из отряда "Сармат" выразили благодарность авторам кинокартины

Редакция сайта ТАСС

ЦХИНВАЛ, 29 ноября. /ТАСС/. Документальный фильм "Осетины на Донбассе. Хроника добровольцев штурмового отряда "Сармат" презентовали в рамках международного фестиваля документального кино "RT. Док: время наших героев" в столице Южной Осетии, передает корреспондент ТАСС.

Фестиваль проходил в киноконцертном зале "Чермен" в Цхинвале. В нем приняли участие сотни жителей республики, общественные и политические деятели, бойцы специальной военной операции, а также российские дипломаты во главе с послом России в Южной Осетии Маратом Кулахметовым.

На фестивале прошел премьерный показ документального фильма военкора Павла Кукушкина и режиссера Дмитрия Мишина "Осетины на Донбассе. Хроника добровольцев штурмового отряда "Сармат". В фильме через личные истории осетинских добровольцев и архивные кадры раскрывается дух единства и солидарности, рассказывается о смелости бойцов, которые с первых ней войны поддерживают народ Донбасса, рискуя жизнью.

Автор фильма Павел Кукушкин отметил, что сегодня киевский режим демонстрирует абсолютно нацистскую идеологию, которой можно противостоять, показывая многонациональное единство. "Принцип интернационализма очень важен. Нужно противопоставлять наше народное единство, что мы, как единый кулак, защищаем нашу Родину. И это одна из задач, которую я для себя сформулировал", - сказал военкор.

В зале во время просмотра присутствовали и бойцы из отряда "Сармат", которые выразили огромную благодарность организаторам фестиваля и авторам фильма.

О фестивале

Международный фестиваль "RT.Док: время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей: "Это время героев. Это наше время". Это кино о защитниках Донбасса, о героях на фронте и в тылу, о волонтерах, врачах, военкорах, артистах и музыкантах. Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов, включая ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала "Спас" и независимых авторов, в том числе зарубежных. На фестивале представлены работы документалистов из Италии, Ирана, Ирака, Палестины, Сербии, Словакии, Франции, США и других стран.

