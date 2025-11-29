Умер сценарист Том Стоппард

Ему было 88 лет

Том Стоппард © Артем Коротаев/ ТАСС

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Британский сценарист Том Стоппард, обладатель кинопремий "Оскар" и "Золотой глобус" за фильм "Влюбленный Шекспир" (Shakespeare in Love, 1998) умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщило литературное агентство United Agents.

"С глубокой печалью мы вынуждены сообщить о том, что наш дорогой клиент и друг Том Стоппард мирно скончался у себя дома в [английском графстве] Дорсет в окружении своей семьи. Мы будем помнить его работы, их гениальность и человечность, а также его остроумие, дерзновенность, широту души и глубокую любовь к английскому языку", - говорится в заявлении агентства.

Стоппард также был номинирован на "Оскар" в категории "Лучший сценарий" за ленту "Бразилия" (Brazil, 1985). Кроме того, он известен по фильмам "Империя солнца" (Empire of the Sun, 1987) и "Анна Каренина" (Anna Karenina, 2012). В качестве режиссера Стоппард снял картину "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" (Rosencrantz & Guildenstern Are Dead, 1990), которая получила "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля.

Стоппард (при рождении - Штраусслер) родился в Чехословакии в 1937 году. После начала немецкой оккупации в 1939 году его семья бежала в Сингапур, а затем - в Индию. Стоппард оказался в Англии в 1946 году после того, как его вдовствующая мать вышла замуж за офицера британской армии.