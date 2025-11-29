В Петербурге с аншлагами прошли показы спектаклей "Мастерской "12" Михалкова

В завершающий вечер представили постановку "Перед рассветом" - фантазии по мотивам произведений Бертольда Брехта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Петербургские гастроли театра "Мастерская "12" народного артиста России Никиты Михалкова прошли с аншлагами на всех показах. В завершающий вечер в Александринском театре был представлен спектакль "Перед рассветом" - фантазии по мотивам произведений Бертольда Брехта, передает корреспондент ТАСС.

"Это обнаженно, раздражающе, а для многих наверняка будет возникать вопрос: зачем это все поднимать? Но те, кто "доживут" до финала, поймут, зачем мы это сделали, - сказал журналистам перед показами Михалков. - Это достаточно вольная импровизация по поводу Брехта. <…> Но обнажение и, я бы сказал, плакатность, определенная как стиль, - это часть формы, которую мы выбрали".

Это первые гастроли постановки, премьера которой состоялась в июне 2025 года. "Перед рассветом" - это девять рассказов об обычных жителях Германии времен Третьего рейха. Все они испытывают на себе страшную трансформацию, метаморфозу сознания, которая, как бацилла, уничтожает человеческое в человеке и насыщает страхом. Все сцены соединены в единую историческую канву зонгами-интермедиями на мотив "Бараньего марша" Брехта.

25 и 26 ноября в Александринке состоялись показы еще одной знаковой постановки московского коллектива - "12". Это спектакль-размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде. Согласно сюжету, 12 присяжных обсуждают, виновен ли 18-летний чеченский юноша Умар, подозреваемый в убийстве своего приемного отца - русского офицера.

"Мы говорим и стараемся говорить правду. И говорим это вне зависимости от зрителя. Я имею в виду, не пытаясь заигрывать со зрителем. Мы делаем свое дело, и зритель чувствует, что мы искренни в том, что мы делаем, и это располагает", - сказал Михалков, отвечая на вопрос о секрете успеха этой постановки. Она была показана более ста раз в десятках городов страны.

Гастроли "Мастерской "12" были организованы при поддержке правительства Санкт-Петербурга.