В Петербурге объявили лауреатов X Национальной оперной премии "Онегин"

Юбилейная церемония состоялась на сцене Мариинского театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Победителей X Национальной премии "Онегин", которая вручается за выдающиеся достижения в оперном искусстве, объявили в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Юбилейная церемония состоялась на исторической сцене Мариинского театра.

"С каждым годом заявок становится все больше и больше, с каждым годом номинанты - лучше и лучше. И, мне кажется, самое главное и замечательное, что среди них представлена вся оперная карта России - от Владивостока до Калининграда. У нас было очень жаркое судейское обсуждение. Мы сегодня узнаем имена победителей, но победило в целом оперное искусство", - сказал журналистам председатель экспертного совета премии, главный режиссер Новосибирского театра оперы и балета Вячеслав Стародубцев.

В номинации "Легенда" премии "Онегин" был удостоен выдающийся певец Мариинского театра и педагог, народный артист РСФСР Алексей Стеблянко. Также наградой за многолетнее и преданное служение профессии наградили певца Александра Морозова, который более 40 лет служит в Мариинском театре.

В номинации "Театр" награду получил Нижегородский театр оперы и балета им. А. С. Пушкина, в этом году отметивший 90-летие. В номинации "Душа оперы" премию присудили основателю и президенту "Геликон-оперы" Дмитрию Бертману.

В новой номинации "Режиссер" оперным режиссером года был признан Сергей Новиков. В номинации "Музыкальный руководитель" наградили главного дирижера Михайловского театра Александра Соловьева. В номинации "Концертмейстер/ Коуч" бронзового "Онегина" получила Жанна Исхакова (Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского).

Мемориальной номинацией "Навсегда" на церемонии почтили память выдающейся певицы, солистки Большого театра на протяжении 30 лет Тамары Милашкиной. Она ушла из жизни в 2024 году.

Лучшие исполнители

Лауреатом в номинации "Дебют" среди мужчин стал Владислав Пикалов за партию Амонасро в опере Джузеппе Верди "Аида" (Ростовский государственный музыкальный театр). Среди женщин наградой за лучший дебют отмечена солистка Приморской сцены Мариинского театра Самира Галимова за партию Леоноры в опере Джузеппе Верди "Трубадур".

В номинации "Лучшая мужская роль", где конкуренция была самой высокой, премию присудили Андрею Батуркину за исполнение партии Жерара в опере Умберто Джордано "Андре Шенье" (Московский музыкальный театр им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко), за лучшую женскую роль - солистке Нижегородского театра оперы и балета имени А. С. Пушкина Надежде Павловой за исполнение партий Олимпии, Джульетты и Антонии в опере Жака Оффенбаха "Сказки Гофмана".

В номинации "Гость", присуждаемой за участие в спектакле другого театра, премию "Онегин" получила солистка Приморской сцены Мариинского театра Алена Диянова за исполнение партии Турандот в одноименной опере Джакомо Пуччини в постановке Красноярского театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского. Солистка МАМТ им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Маргарита Глазунова стала обладателем премии в номинации "Роль второго плана" за исполнение партии пажа Сметона в опере Гаэтано Доницетти "Анна Болейн".

Исполнение оперы Моцарта "Так поступают все женщины?" артистами Нижегородского театра оперы и балета имени А. С. Пушкина жюри признало лучшим в номинации "Состав", где отмечается выбор и взаимодействие исполнителей.

"Событие": лауреаты и выбор зрителей

В номинации "Событие" вручили несколько "Онегиных". В категории "Традиции" победил спектакль "Анна Болейн" Московского музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. В категории "Новации" приз достался опере "Птицы" Московского детского музыкального театра им. Н. И. Сац.

Среди концертных проектов лучшим признано грандиозное концертное исполнение "Ивана Сусанина" Михаила Глинки в Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ), которое состоялось в честь юбилея театра. Лучшим событием для детской аудитории стала опера "Алиса в Зазеркалье" Ефрема Подгайца в театре "Урал Опера Балет" в Екатеринбурге.

В категории "Образовательные проекты" награду получили оба заявленных спектакля: "Война и мир. Наташа" (Союз театральных деятелей РФ в рамках летней международной театральной школы) и "Тангейзер" (Творческий вызов OperaCall).

Обладателем спецприза "Фаворит", который вручается по итогам онлайн-голосования зрителей на сайте премии, стала солистка самого северного оперного театра мира "СахаОпераБалет", заслуженная артистка республики Саха Екатерина Захарова (партия Виолетты в опере Верди "Травиата"). Среди спектаклей наибольшее число голосов набрала "Красная шапочка" Цезаря Кюи - постановка независимого детского оперного театра из Петербурга Strekozza.

Хибла Герзмава об итогах своей работы

В гала-концерте в честь юбилейной церемонии выступили южнокорейский тенор Кангиён Шайн Ли, армянская певица, сопрано Элен Егиазарян и другие артисты. Кульминацией вечера стали арии в исполнении народной артистки России Хиблы Герзмава.

На церемонии певица также подвела итоги своей пятилетней работы во главе премии "Онегин" (она стала вторым ее президентом). "За это время она заметно выросла: укрепила свой авторитет, заняла прочное место в оперном сообществе, и интерес к ней с каждым годом только растет. Заявок становится больше, география - шире, появляются новые номинации, - сказала Герзмава. - Я, конечно, остаюсь с премией - но уже как зритель, как человек, который будет следить за ее судьбой с той же любовью, тем же восхищением и огромной верой в ее будущее. Пусть впереди "Онегина" ждет очень долгая, яркая жизнь".

Премия "Онегин" проходит при поддержке Минкультуры РФ и "Росконцерта". ТАСС - генеральный информационный партнер.