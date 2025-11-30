В Калининграде во Всероссийский день органа выступил французский музыкант Вексо

На мероприятии прозвучали сочинения Иоганна Себастьяна Баха и немецкого композитора Феликса Мендельсона

КАЛИНИНГРАД, 30 ноября. /ТАСС/. Международный фестиваль "Шедевры мировой классики" завершился в Калининграде во Всероссийский день органа сольным концертом знаменитого французского органиста Йоанна Вексо, передает корреспондент ТАСС из концертного зала Кафедрального собора на острове Канта, где проходило выступление маэстро.

Всероссийский день органа учрежден в 2019 году по инициативе Российской академии музыки имени Гнесиных. Ежегодно его отмечают в последнее воскресенье ноября.

"Йоанн Вексо - один из самых известных органистов Франции. Он учился у знаменитых, можно сказать, классиков французской органной школы Мишеля Бовара, Оливье Латри, Тьери Эскеш и Филиппа Лефебра. Не один год работал титулярным органистом в Нотр-Дам-де-Пари и руководил хором. Сейчас Вексо титулярный органист в Кафедральном соборе Нанси, профессор Академии музыки в Страсбурге. Гастролирует по всему миру", - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС художественный руководитель Кафедрального собора на острове Канта Вера Таривердиева.

По ее словам, концерты этого музыканта всегда являются большим событием для поклонников органной музыки. В Калининграде Вексо не первый раз: он уже выступал с концертами в Кафедральном соборе на острове Канта, в 2023 году возглавлял жюри XIII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева, был преподавателем на международных органных ассамблеях.

Сам Вексо не раз отмечал, что с большой симпатией относится к России, любит русскую музыку и выступать в нашей стране, а калининградский орган, по его оценке, "самый интересный и красивый из органов в России, играть на нем очень приятно".

Во Всероссийский день органа прозвучали сочинения Иоганна Себастьяна Баха и его соотечественника - немецкого композитора Феликса Мендельсона, а также французских композиторов, мастеров органа Франка Сезара, Шарля-Мари Видора, Гастона Литэза, других сочинителей музыки для "короля музыкальных инструментов". В благодарность исполнителю - аплодисменты зрителей.

О соборе и органе

Кафедральный собор в Калининграде (Кенигсбергский кафедральный собор) был построен в начале XIV века. Сегодня уникальный органный комплекс Кафедрального собора состоит из двух органов - большого и малого, хорового. Технические данные комплекса впечатляют: 6 301 труба у большого органа и 2 224 трубы - у малого. Это самый большой орган последнего поколения по количеству регистров - их 122 - в России и один из крупнейших в Европе. Два органа могут звучать как отдельно, так и вместе, они взаимосвязаны как сообщающиеся сосуды. В начале 2020 года в концертном зале установили акустическую систему, не имеющую аналогов в России и Европе.

В Кафедральном соборе с его уникальным органным комплексом проходят многочисленные международные и всероссийские музыкальные фестивали, конкурсы и праздники. В их числе - финал Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева, международные органные ассамблеи с приглашением известных европейских органистов, фестиваль "Орган плюс", гала-концерт всероссийской премии "Органист года" и другие не менее масштабные события. Ежегодно в Кафедральном соборе проходит более 1 000 больших и малых органных концертов.