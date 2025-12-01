Вологодская школа танца Black Bears выиграла этап фестиваля World of Dance в Сербии

Команда планирует выступить в финале конкурса летом 2026 года в США

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Школа танца Black Bears из Вологды выиграла в этапе престижного танцевального фестиваля World of Dance в Сербии. Команда планирует выступить в финале конкурса летом 2026 года в США, рассказала ТАСС директор школы-студии Black Bears Яна Бусс.

"Сегодня ночью наша команда Black Bears выиграла в этапе танцевального фестиваля World of Dance, который пошел в Сербии. World of Dance - это крупнейший международный танцевальный фестиваль, который проходит более чем в 60 странах с финалом в Лос-Анджелесе. Мы очень хотели бы поехать на финал в США, вчера нас предупредили, что это будет очень сложно [с учетом геополитической обстановки], но мы планируем поехать. Финал состоится летом 2026 года, ориентировочно в июле, дата пока не названа", - рассказала ТАСС Яна Бусс.

В Сербии выступила вологодская команда в составе 20 девочек 13-18 лет, победа далась непросто, отметила руководитель школы. "У нас очень сильная техника, очень сильный командный дух, мы давно работаем в стиле современной хореографии. В Сербии мы встретились с самой крутой сербской командой, которая выступала в своем родном городе, у них было вдвое больше участников, порядка 40. Вся Сербия пришла болеть за них. За русских было всего четыре болеющих, а за сербскую команду - весь зал, такой накал страстей, они еще и выступали перед нами. Но мы победили с большим отрывом. Оценивали известные американские танцоры, солисты, хореографы, которые проводили мастер-классы, а затем судили в жюри", - рассказала руководитель танцевальной школы.

В номере вологодской команды используется смешанная хореография - афро, хип-хоп в формате танцевальных батлов. "У нас очень динамичная, техничная команда с очень крутой энергетикой. Это и оценили члены жюри", - отметила директор.