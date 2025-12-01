Музеи России разработали программу развития сферы на пять лет

Документ включает вопросы, касающиеся основных направлений работы музеев, оценки их успешности, обеспечения безопасности, страхования экспонатов, отметил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Союз музеев России завершил разработку Национальной программы развития музеев до 2030 года по поручению президента РФ. Как сообщил глава Союза музеев, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, с версией программы можно ознакомиться на сайте организации.

"Это документ, который рожден Союзом музеев России. Это блестящий пример того, как общая позиция развития гражданского общества и участие общественных институтов в развитии общества осуществляется музеями. У нас было поручение президента - нам и правительству создать обновленную программу развития музеев на ближайшие пять лет. Мы ее создали", - сказал Пиотровский во время интернет-встречи, приуроченной к Дням Эрмитажа.

Он отметил, что документ включает вопросы, касающиеся основных направлений работы музеев, оценки их успешности, обеспечения безопасности, страхования экспонатов, приема посетителей.

В пояснении к проекту на сайте Союза музеев говорится, что "документ имеет стратегическое значение для сохранения культурного суверенитета и исторической памяти нации, поскольку он предлагает комплексное решение системных проблем, с которыми сталкиваются российские музеи". В программе предлагается законодательно закрепить понятия "музей" и "музейная деятельность", создать федеральную систему реставрации и страхования экспонатов, разработать новую систему оценки эффективности музеев, а также принять меры по укреплению кадрового потенциала и материально-технической базы.

Документ создавался по поручению президента РФ, данному по итогам заседания Совета по культуре и искусству 25 марта.