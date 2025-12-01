Музеи России разработали программу развития сферы на пять лет
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Союз музеев России завершил разработку Национальной программы развития музеев до 2030 года по поручению президента РФ. Как сообщил глава Союза музеев, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, с версией программы можно ознакомиться на сайте организации.
"Это документ, который рожден Союзом музеев России. Это блестящий пример того, как общая позиция развития гражданского общества и участие общественных институтов в развитии общества осуществляется музеями. У нас было поручение президента - нам и правительству создать обновленную программу развития музеев на ближайшие пять лет. Мы ее создали", - сказал Пиотровский во время интернет-встречи, приуроченной к Дням Эрмитажа.
Он отметил, что документ включает вопросы, касающиеся основных направлений работы музеев, оценки их успешности, обеспечения безопасности, страхования экспонатов, приема посетителей.
В пояснении к проекту на сайте Союза музеев говорится, что "документ имеет стратегическое значение для сохранения культурного суверенитета и исторической памяти нации, поскольку он предлагает комплексное решение системных проблем, с которыми сталкиваются российские музеи". В программе предлагается законодательно закрепить понятия "музей" и "музейная деятельность", создать федеральную систему реставрации и страхования экспонатов, разработать новую систему оценки эффективности музеев, а также принять меры по укреплению кадрового потенциала и материально-технической базы.
Документ создавался по поручению президента РФ, данному по итогам заседания Совета по культуре и искусству 25 марта.