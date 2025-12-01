Пиотровский: египетские коллекции музеев могут вызвать споры о возврате экспонатов

Генеральный директор Государственного Эрмитажа указал также на необходимость создания новой системы гарантий возврата экспонатов с зарубежных выставок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Египетские коллекции музеев мира могут вызвать новые споры о возврате экспонатов на их родину из-за позиции властей этой страны после открытия большого музея в Гизе. Об этом сказал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский во время интернет-встречи, приуроченной к Дням Эрмитажа.

"С Египтом сейчас надо быть очень осторожными. В Египте открыт большой египетский музей, и один из главных результатов этого - резко подчеркнутая основа, требование египетского правительства отдать все египетское, что находится в музеях мира, потому что в Египте теперь есть хороший музей, там хороший климат. Так что еще предстоит всем музеям доказывать, почему эти вещи не просто по юридическому праву, должны быть здесь, а не должны быть отправлены на родину", - сказал Пиотровский, напомнив, что в Эрмитаже есть "довольно специфическая египетская коллекция".

Он провел аналогию в этом вопросе с музейными экспонатами из других стран, включая Россию.

"Почему русские иконы не должны быть все в России, а могут находиться в других местах, почему работы Рембрандта не только в Голландии могут быть, а у нас тоже. Это очень серьезная вещь, и может быть история с египетскими вещами, поскольку там все довольно остро, поможет еще раз разъяснить всем этот аспект музеев. Музеи собирают мировую культуру из кусочков воедино, и если в каждой стране есть своя культура, то ваша культура начинает играть, когда она рядом с другими, а это происходит в музее", - считает генеральный директор Эрмитажа.

Пиотровский указал также на необходимость создания новой системы гарантий возврата экспонатов с зарубежных выставок. "Сейчас мы всем миром работаем над тем, какие должны быть новые гарантии, потому что в принципе арестовать могут у кого угодно. Десятки стран требуют вещи музеев других стран, и их могут арестовать, если они куда-то поехали", - отметил он. При этом он напомнил, что в России пока действует мораторий на вывоз экспонатов за границу.