В Москве пройдет вечер камерной музыки к 80-летию композитора Журбина

В программе фортепианный квинтет "Памяти Шостаковича", Кларнетовый квинтет, романсы и баллады, сочиненные композитором в разные периоды творчества

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Вечер камерной музыки, открывающий серию мероприятий юбилейного фестиваля, посвященного 80-летию одного из ведущих российских композиторов Александра Журбина, состоится первого декабря в Московском доме композиторов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля.

"1 декабря в Московском доме композиторов состоится Вечер камерной музыки Юбилейного фестиваля к 80-летию Александра Журбина. В его программе - фортепианный квинтет "Памяти Шостаковича", Кларнетовый квинтет (мировая премьера), романсы и баллады, сочиненные композитором в разные периоды творчества", - говорится в сообщении.

Произведение "Памяти Шостаковича", созданное в 1975 году и посвященное памяти Дмитрия Шостаковича, прозвучит в трех частях -- Tempo Rubato. Moderato, Allegro и Largo. По словам Журбина, квинтет связан с его личными встречами с великим композитором в Репино и стал своеобразным творческим ответом на влияние Шостаковича на его профессиональный путь.

"Он с детства был моим любимым композитором, и я всегда мечтал хоть немного у него поучиться, но когда я приехал в Москву, а позже в Ленинград, Шостакович, увы, уже не преподавал, у него было плохо со здоровьем. Однако каждое лето он приезжал в Дом творчества композиторов в Репино, под Ленинградом, и жил там на своей любимой 20-й даче", - сказал Журбин.

В исполнении солистов OpensoundOrchestra также прозвучит мировая премьера Кларнетового квинтета. Композиция включает три части -- "Вечер", "Ночь" и "Утро", -- объединенные единой музыкальной драматургией. Над произведением работают московские музыканты: Станислава Малышева, Инны Зильберман, Ксении Жулевой, ОльгиКалиновой, Павла Домбровского, Игната Красикова. Вокалисты вечера - Андрей Цветков-Толбин, Зоя Гиппиус, аккомпанирует Светлана Македон.

Особое место в программе занимают вокальные сочинения. Пять романсов из цикла "Марина" на стихи Марины Цветаевой исполнят сопрано Зоя Гиппиус и пианист Светлана Македон. Вечер также включает мировую премьеру трех баллад на стихи Бахыта Кенжеева, которые представит баритон Андрей Цветков-Толбин. В пресс-службе подчеркивают, что эти произведения отражают лирическую сторону творчества композитора и открывают новые грани его камерного наследия.

О фестивале

Юбилейный фестиваль 2025 года станет итоговым событием большого творческого пути Александра Журбина, чьи произведения давно стали частью национального музыкального наследия. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Росконцерта и сервиса "Яндекс Афиша". ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.