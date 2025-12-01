В Пушкинском музее представили выставку "Августейшие. Куклы"

Гости познакомятся с коллекцией из восьми текстильных кукол, одетых в национальные костюмы народов Российской империи

© Анастасия Аврамчик/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Открытие выставочного проекта "Августейшие. Куклы", посвященного образу детства во второй половине XIX - начале ХХ века, состоялось в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, передает корреспондент ТАСС. В экспозиции представлены редкие детские вещи и игрушки с более чем вековой историей.

"Помимо того, что это просто "девочкино" счастье, выставка приурочена к кануну Нового года, и всем нам хочется чего-то радостного. Но дело в том, что экспонаты - не просто игрушки. Куклы выполняли исключительную роль в воспитании, в том числе и в образовании детей. Так, например, мальчики и девочки учились этикету, учились правильно одеваться. Я убеждена, что воспитание на таких прекрасных примерах прививает человеку красоту", - отметила директор музея Ольга Галактионова.

Так, гости познакомятся с коллекцией из восьми текстильных кукол, одетых в национальные костюмы народов Российской империи. Истоки коллекции связаны с официальным визитом императора Николая II во Францию в 1896 году, где куклы и были подарены его семье. Их создание совпало с увлечением французов национальным фольклором. В экспозиции можно найти кукол, облаченных в традиционные костюмы бретонского региона, вместе с характерной для этого района кукольной мебелью.

Экспозиция погружает зрителя в мир детства рубежа XIX-XX веков, где игрушечные кухни с крошечной посудой, швейные машинки и сервизы служили для девочек своеобразной школой домоводства. Для мальчиков же технический прогресс открывал иные горизонты: в витринах можно увидеть продукцию новаторов своего времени - от знаменитой железной дороги M rklin, украшавшей игровую комнату цесаревича Алексея, до металлических конструкций подмосковной фабрики П. П. Талаева. Важное место занимают автоматоны и механические игрушки, среди которых впервые представлены игрушечные французские бульдоги в натуральную величину с подвижными головами, выполненные из папье-маше.

В преддверии Нового года один из разделов посвящен этой праздничной атмосфере. Гости ГМИИ им. А. С. Пушкина увидят искусственную елку начала XX века, заснеженную карусель с маленькими куклами, рождественский кукольный домик и елочные украшения. Также представлен французский театр "Гиньоль", принадлежавший цесаревичу Алексею, с ширмой и семью перчаточными куклами, которые сопровождали наследника на протяжении всего года.

Участники выставки

"Проект включает в себя множество ценных и уникальных экспонатов. Мне кажется, что имеет смысл приходить на эту выставку несколько раз и изучать ее, потому что здесь можно найти множество уникальных кукол из частных коллекций и фондов наших коллег из других музеев", - обратила внимание Галактионова. Проект пополнили предметы из Государственного Эрмитажа, Государственного музея-заповедника "Царское Село", Государственного Исторического музея, Политехнического музея, Музейно-выставочного комплекса (г.о. Люберцы) и частных собраний. Выставку можно посетить до 9 марта 2026 года в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков.