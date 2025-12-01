Льву Лещенко вручили платиновый диск за рекорд прослушиваний песни "День Победы"

Песня преодолела отметку в 50 млн прослушиваний на стриминговых сервисах

Редакция сайта ТАСС

© Никита Башмаков/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Концерт "День Победы. К юбилею великой песни", приуроченный к 50-летию музыкального произведения, прошел в Кремлевском дворце в Москве. На нем народному артисту РСФСР Льву Лещенко вручили платиновый диск издательства Creativemedia за преодоление песней отметки в 50 млн прослушиваний на стриминговых сервисах, передает корреспондент ТАСС.

"Я очень рад вашим словам, честное слово. И главное в этом то, что это удивительный момент долголетия, потому что песни в принципе живут гораздо дольше, чем люди, но эта песня стала настоящей историей, передачей памяти, энергии, удивительной доброты и душевной щедрости человека русского, советского, который победил в этой кровопролитной войне. Мы сегодня с благодарностью вспоминаем этих людей, это главная мысль", - сказал артист на вручении.

В концерте "День Победы. К юбилею великой песни" приняли участие звезды российской эстрады и ведущие академические коллективы страны. На сцену вместе с Львом Лещенко вышли Николай Басков, Shaman (Ярослав Дронов), Татьяна Куртукова, Ильдар Абдразаков, Алсу, Пелагея, Александр Панайотов, Зара, Artik&Asti и другие.

Режиссером программы выступил Георгий Новиков. В нее было включено более 25 номеров, включая новые аранжировки известных военных песен, документальные хроники и театрализованные эпизоды.

Песню "День Победы", написанную композитором Давидом Тухмановым на стихи Владимира Харитонова, Лев Лещенко впервые исполнил в 1975 году на концерте, посвященном 30-летию Победы.