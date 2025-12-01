Большой театр открывает продажу билетов на балет "Щелкунчик"

Купить билеты можно будет только на сайте театра

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр (ГАБТ) России откроет продажу билетов на представления балета Петра Чайковского "Щелкунчик" 2 декабря в 10:00 по Москве.

В 2025 году билеты на балет "Щелкунчик" Чайковского будут доступны для приобретения только на официальном сайте театра, в кассах билеты продаваться не будут. Их стоимость прка неизвестна.

Подробный график продаж опубликован на сайте Большого театра. Со 2 по 5 декабря к приобретению будут доступны билеты на декабрьские показы балета, с 8 по 10 декабря - на январские. Отмечается, что посетитель, покупающий билет для себя, будет вправе приобрести билеты еще для троих человек.

Кроме того, часть билетов будет доступна к приобретению на аукционе.