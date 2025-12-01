Мариинка отметит 45-летие премьеры оперы Баневича "История Кая и Герды"

Зрители увидят обновленную сценическую версию произведения в Концертном зале театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Мариинский театр отметит 45-летие мировой премьеры оперы "История Кая и Герды" - самого репертуарного произведения заслуженного деятеля искусств России Сергея Баневича. Показ в день рождения композитора пройдет под управлением дирижера Заурбека Гугкаева, сообщили в пресс службе.

Обновленная сценическая версия оперы в режиссуре Алексея Степанюка будет впервые представлена зрителям в Концертном зале театра.

"Мировая премьера сочинения состоялась 24 декабря 1980 года именно в Мариинском (тогда - Кировском) театре. Оперу ждала счастливая сценическая судьба: ее трижды ставили в Мариинском, а также в Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Владикавказе, Пскове, Москве, Новосибирске, Самаре и других городах. "История Кая и Герды" звучала даже в Австрии, на сцене Гайдн-зала в замке князей Эстергази близ Вены", - рассказали в пресс-службе. Опера уже много сезонов идет в Большом театре России. В нынешнем году она поставлена в словацком городе Кошице.

Опера создана по мотивам "Снежной королевы" Ганса Христиана Андерсена. Автором либретто выступила петербургский поэт Татьяна Калинина. Создатели переработали сюжетную канву сказки, чтобы сделать действие более сценичным и динамичным.

"Эта опера равно адресована и детям, и взрослым, она о потере и нахождении себя, как в воспитательных романах", - приводит пресс-служба слова композитора, активно пишущего музыку для детей и юношества. В Мариинском театре с неизменными аншлагами идут его оперы для юных зрителей "Кот Мурыч", "Храбрый заяц", "Опера про кашку, кошку и молоко", "Сцены из жизни Николеньки Иртеньева" по трилогии Льва Толстого "Детство. Отрочество. Юность".