МТС музыка назвала самого популярного артиста десятилетия в России

Им стал Баста

Баста (Василий Вакуленко) © Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал самым популярным артистом в России за последние 10 лет. Об этом говорится в исследовании "МТС музыки" (15 декабря в рамках ребрендинга станет "Кион музыкой"), которое есть в распоряжении ТАСС.

"Сервис "Кион музыка" (бывш. "МТС музыка") подвел итоги десятилетия и определил самые популярные треки и исполнителей-лидеров чартов. Рэпер Баста - наиболее прослушиваемый музыкант с 2016 года, с этого же момента сингл I Got Love от Miyagi & Эндшпиль feat. Рем Дигга выступает фаворитом по проигрываниям в плеере. Самым богатым на хиты годом стал 2024, а по итогам 2025 года главными артистами стали Macan и Мари Краймбрери", - говорится в сообщении. Отмечается, что за 2024 год было опубликовано больше всего релизов (18%), вошедших в актуальный топ-500 по прослушиваниям сервиса, на втором месте 2023 и 2019 годы - 12% и 11% соответственно.

Согласно исследованию, самой популярной песней 2016 года стала композиция Tuesday от Burak Yeter Данэли Сандовал, в 2017 году чаще всех остальных звучала песня "Босая" распавшейся группы "#2Маши" и "Тает лёд" коллектива "Грибы". Matrang с треком "Медуза" покорил чарты 2018 года, а в 2019 году первое место по проигрыванием досталось Ариане Гранде с работой 7 rings. По данным документа, двадцатые годы начались с лидерства кавера Cream soda на сингл "Плачу на техно" группы "Хлеб"; далее в топе расположились X.O (The Limba, Andro) и "Кайф ты поймала" (Konfuz).

Что касается 2021 года - самой прослушиваемой песней стала Cold Heart от Элтона Джона и Дуа Липы. В чарт 2022 года попали "Стрелы" от Markul и Тоси Чайкиной, "Зима в сердце" группы "Моя Мишель", а также трек "Немерено", созданный исполнителями "Лампабикт" и "Элли на маковом поле". Феноменами 2023 года стали ремикс Komarovo музыканта Dvrst, песня "Где прошла ты" Кравца и Гио Пика и сингл "Плохая девочка" от группы "Винтаж" и репера "Травма".

"В прошлом году россияне слушали Godzilla от Bearwolf, "Пожары" у Xolidayboy и DJ Smash, Poёt с "Беги", - отмечается в тексте.

В 2025 году работа Bratland Macan получила награду "Альбом года", а лидерами в номинации "Фит года" стали Icegergert и Sky Rae с треком "Наследство". Треком года была признана песня Homay фолк-группы Ay yola.

"Покорителем чарта "МТС музыки" стал Ваня Дмитриенко. Его песни чаще других занимали позиции в хит-параде", - заключили авторы исследования.