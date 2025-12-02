Большой театр открыл продажу билетов на балет "Щелкунчик"

Билеты будут доступны для приобретения только на официальном сайте театра в соответствии с графиком

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр (ГАБТ) России открыл продажу билетов на представления балета Петра Чайковского "Щелкунчик". В момент старта продаж на 10:00 мск было доступно 349 билетов стоимостью от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, убедился корреспондент ТАСС.

В 2025 году билеты на балет "Щелкунчик" доступны для приобретения только на официальном сайте театра в соответствии с графиком. В кассах билеты продаваться не будут. 2 декабря с 10:00, 11:00, 12:00 и 13:00 пользователи смогут приобрести билеты на показы балета, которые состоятся 17 декабря (19:00), 18 декабря (19:00), 9 декабря (12:00) и 20 декабря (19:00) соответственно.

Согласно информации на сайте, на 10:00 мск 17 декабря было доступно для продажи 349 билетов. Их стоимость составила от 5 тыс. рублей до 50 тыс. рублей. Ровно через 10 минут после старта в продаже осталось 190 билетов.

Полный график продаж опубликован на сайте Большого театра. Со 2 по 5 декабря к приобретению будут доступны билеты на декабрьские показы балета, с 8 по 10 декабря - на январские. Отмечается, что посетитель, покупающий билет для себя, будет вправе приобрести билеты еще для троих человек. Часть билетов будет доступна к приобретению на аукционе.