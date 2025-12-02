Хинштейн рассказал Путину о курских корнях Колобка

Губернатор Курской области отметил, что россияне узнали сказочного персонажа в 1844 году из книги курянки Екатерины Авдеевой

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал президенту России Владимиру Путину о курских корнях Колобка - россияне узнали сказочного персонажа в 1844 году из книги курянки Екатерины Авдеевой.

"Впервые с Колобком, с другими замечательными русскими сказками читающую Россию познакомила курянка Екатерина Алексеевна Авдеева, еще в 1844 году она опубликовала книгу "Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановною Черепьевою". Там была сказка и про Колобка, поэтому считаем по праву, что у Колобка есть курские корни", - сказал он, поясняя, почему в центре Курска установили скульптуру Колобка.

Ранее скульптура появилась в детском парке в Курске - "Парке пионеров".