Хинштейн попросил Путина поддержать создание музейно-выставочного центра

Он будет расположен на территории Курской крепости, сказал губернатор Курской области

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать инициативу о создании федерального музейно-выставочного центра в Курске. Он будет расположен на территории исторической крепости города.

"Владимир Владимирович, хотел обратиться к вам с просьбой поддержать инициативу о создании на территории кластера (духовно-просветительского кластера на территории Курской крепости - прим. ТАСС) федерального музейно-выставочного центра", - сказал губернатор Курской области.

Хинштейн добавил, что Курская крепость станет духовно-просветительским, историко-культурным кластером, где наряду с религиозными объектами появятся культурные институции и музеи.

"Предварительно мы проработали это и с Министерством культуры, и с правительством. Якорным филиалом здесь мог бы стать Государственный Русский музей. Руководство ГРМ также эту инициативу поддерживает, и федеральные музеи-спутники, которые также в этом музейно-выставочном центре разместятся. Мы проработали предварительно с Государственным историческим музеем, с Музеем театрального искусства имени Бахрушина, с Музеем древнерусского искусства имени Андрея Рублева", - рассказал губернатор.