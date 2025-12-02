Бахрушинский музей представит более 10 выставок в разных городах РФ и за рубежом

После масштабной реставрации откроется сразу два московских филиала - квартира Мейерхольда и дом Островского

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Бахрушинский театральный музей в 2026 году представит более 10 выставок в разных городах России и за рубежом. После масштабной реставрации откроется сразу два московских филиала - квартира Мейерхольда и дом Островского, а ключевые выставки будут посвящены юбилеям главных сцен страны - 270-летию Александринского и 250-летию Большого театров, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в канале в Max.

"Бахрушинский театральный музей представит более десяти выставок в разных городах России и за рубежом. После масштабной реставрации откроется сразу два московских филиала - квартира Мейерхольда и дом Островского. Главные выставочные проекты будущего года будут посвящены юбилеям Большого и Александринского театров", - написала она, отметив, что последние проекты откроются в обновленном Центре театральной истории.

Министр культуры также отметила, что расширится программа федерального проекта "Новый музей театра". Так, музейные пространства появятся в театрах Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Владимира и других городов. Выставку "Русская сказка на театральной сцене" представят в Бердянске. Сохраняя лидирующие позиции в сфере культурной дипломатии, Бахрушинский музей организует в следующем году проекты в Париже, Люксембурге, Минске, Астане, а также в странах Центральной Америки и Азии.

Как рассказала журналистам генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, в 2026 году в Париже к 150-летию Ивана Билибина откроется проект "Художники русской сказки на театральной сцене", в Люксембурге - выставка "Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу", посвященная театральному наследию новаторов отечественного искусства. В Казахстане представят сразу два проекта - "Пушкин и театр" о постановках по произведениям великого поэта и "Большой балет Юрия Григоровича". Впервые за пределами России представят живопись Роберта Фалька, выставка пройдет в Мирском замке в Беларуси. Кроме того, география международной деятельности БТМ расширится от уже ставших привычными площадок в европейских столицах к новым направлениям. Активно прорабатывается вопрос организации проектов в Центральной Америке и Азии. Так, например, будут представлены выставки на Кубе, в Таиланде и Индонезии.

Трубинова отметила, что уже в будущем году в обновленном пространстве музея откроют сразу два выставочных проекта. Первый посвящен 55-летию знаменитого спектакля "Гамлет" Юрия Любимова в Театре на Таганке, главную роль в котором исполнил Владимир Высоцкий. Экспозиция представит около 100 ранее не опубликованных эскизов костюмов и декораций, созданных Боровским для этой постановки, а также его знаменитый занавес к спектаклю. Второй проект будет приурочен к 70-летию театра "Современник".

В 2026 году вновь откроет свои двери Музей-квартира Мейерхольда в Брюсовом переулке, рассказала она. Экспозиция погрузит посетителей в атмосферу творческой лаборатории театрального реформатора и расскажет о его смелых экспериментах. Среди экспонатов - фрак мастера, занавес к знаменитому "Маскараду", воссозданный по эскизам Александра Головина, а также личные вещи актрисы Зинаиды Райх, хозяйки квартиры.

О музее

Бахрушинский музей уже долгое время является одним из лидеров культурной дипломатии России. За последние годы было реализовано около 40 зарубежных проектов во Франции, Австрии, Бельгии, Китае и других государствах.

Музей был основан 29 октября 1894 года московским промышленником и меценатом Алексеем Александровичем Бахрушиным (1865-1929). При поддержке министерства культуры РФ в рамках программы комплексного развития музея создается первый в России Музейно-театральный квартал на Павелецкой.

Является крупнейшим хранителем театрального наследия России и третьим по объему фондов после ГИМ и Эрмитажа. Более 1,5 млн экспонатов в 19 объектах и в фондах музея - это архивы прославленных театральных деятелей, эскизы костюмов и декораций знаменитых мастеров сценографии, сценические костюмы великих актеров, предметы декоративно-прикладного искусства, программы и афиши спектаклей, фотографии, портреты и редкие издания.

Главная усадьба Бахрушинского, в которую входит шесть объектов, находится в Москве, как и десять филиалов: три мемориальных дома (А. Н. Островского, М. Н. Ермоловой, М. С. Щепкина), пять музеев-квартир (Вс. Э. Мейерхольда, Г. С. Улановой, М. М. Плисецкой, В. Н. Плучека, актерской семьи М. В., А. А. Мироновых - А. С. Менакера), музей-мастерская театрального художника Д. Л. Боровского и музей-студия Радиотеатра. В 2017 году открылся филиал музея в Зарайске - на родине Бахрушиных. В 2021 году музей получил здание в Музейном квартале в Туле для новых объектов.