Музеи Московского Кремля в 2026 году представят десять выставок

Гости смогут познакомиться с редкими произведениями декоративно-прикладного искусства, личными вещами российских монархов и религиозными памятниками

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Порядка десяти выставочный проектов в России и за рубежом представят Музеи Московского Кремля в 2026 году, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в MAX. Гости смогут познакомиться с редкими произведениями декоративно-прикладного искусства, личными вещами российских монархов и религиозными памятниками.

В следующем году посетителей ждет выставка "Потомки Чингисхана. Русь и мир", посвященная Чингисидам и их роли в русской знати в эпоху распада Золотой Орды. Экспозиция расскажет о статусе Чингисидов при дворе, их службе в русских войсках, а также о дипломатических связях, которые московские цари поддерживали с ними. Затем пройдет выставка "Граф Яков Брюс" о выдающемся сподвижнике Петра Великого, который был влиятельным военным и государственным деятелем, дипломатом и реформатором. В экспозицию войдут исторические артефакты и личные вещи Брюса. В Парадном вестибюле Оружейной палаты после длительной реставрации публику ждет икона "Страшный суд" - самый ранний пример этого сюжета в искусстве Московского княжества XIV-XV веков. Проект продемонстрирует методы и этапы научной реставрации, включая изображение иконы в ультрафиолетовом и рентгеновском излучениях.

Также предметы из коллекции Музеев Московского Кремля будут представлены в различных городах странах. Выставка "Белое золото Кремля" в филиале Государственного исторического музея в Туле познакомит посетителей с музейной коллекцией изделий из фарфора. В Хабаровском краевом музее им. Гродекова можно будет увидеть предметы из коллекции подарков, полученных русскими царями от иностранных правителей, купцов и дипломатов, включая дары от английских монархов, османских султанов и правителей Ирана.

Кроме того в 2026 году в Историческом музее Южного Урала пройдет выставка "Небесная лазурь", посвященная культурному значению синего цвета в разных цивилизациях. Впервые здесь будет представлен резной сапфир с изображением Спасителя и Голгофского креста, а также не покидавшая ранее Кремль икона "Преображение" конца XV века, на которой Спаситель изображен в лучах голубого света.

Музеи Московского Кремля готовят несколько проектов в рамках международного сотрудничества. Они пройдут в двух музеях Китайской Народной Республики и будут посвящены представителям династии Романовых. На выставках представят дипломатические дары, царские регалии - предметы, символизирующие верховную власть монархов, медали, ордена, ювелирные изделия и мемориальные вещи. Еще один проект будет реализован совместно с Третьяковской галереей и Владимиро-Суздальским музеем-заповедником в Гонконге.