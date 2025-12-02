Цифровой релиз документального фильма "Брат Навсегда" состоится 12 сентября

Картина выходит в рамках партнерства стриминговых сервисов - Kion, Okko, Premier, Start, Wink, Иви и "Кинопоиск"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Документальный фильм "Брат Навсегда" выйдет в онлайн-кинотеатре Okko 12 сентября, сообщили в пресс-службе платформы. Картина выходит в рамках партнерства семи стриминговых сервисов - Kion, Okko, Premier, Start, Wink, Иви и "Кинопоиск".

"12 декабря документальный фильм "Брат Навсегда" станет доступен для пользователей Okko. Это уникальный проект, объединивший ключевых игроков отрасли, впервые в истории сразу семь ведущих онлайн-кинотеатров: Кион, Okko, Premier, Start, Wink, Иви и Кинопоиск совместно представят и поддержат картину", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, фильм посвящен не только истории создания дилогии "Брат", но и попытке осмыслить масштаб культурного наследия, которое эти картины оставили современной России. "Дилогия "Брат" продолжает оставаться культовой, а Данила Багров продолжает быть героем для поколения. Мы задались вопросом, почему так происходит, и получился фильм, который сделан на понятном и близком сегодняшнему зрителю языке - по стилю, тону, образу мышления", - отметил режиссер картины Григорий Сельянов, слова которого приводят в пресс-службе.

Работа над картиной была приурочена к 25-летию выхода "Брата 2". Съемочная группа посетила ключевые локации дилогии - в Москве, Санкт-Петербурге, Чикаго и Нью-Йорке. В фильм вошли эксклюзивные кадры с дачи Алексея Балабанова под Петербургом, где был написан сценарий первого "Брата". В проекте приняли участие Федор и Петр Балабановы, режиссер Никита Михалков, актриса и певица Ирина Салтыкова, актриса Дарья Юргенс, музыкальный критик Олег Кармунин, эксперт по моде Павел Осовцов и другие. Производством занималась продюсерская компания СТВ.