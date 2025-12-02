В ГИМ представили выставку "Очарование красоты. Из истории ювелирных украшений в России"

Свои драгоценности на выставке представил и ювелирный дом Muiz diamonds

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Первый масштабный показ части большой коллекции ювелирных украшений из собрания Особой кладовой Государственного исторического музея (ТАСС) "Очарование красоты. Из истории ювелирных украшений в России" состоялся в музее во вторник, передает корреспондент ТАСС. Экспозицию можно посетить до 11 мая 2026 года.

"Опираясь на собственные художественные традиции и на европейский опыт, русские мастера золотого и серебряного дела создали богатый мир красоты, близкой человеку, сумев в образах и формах ювелирных украшений отразить также и собственный тонкий вкус", - отметил генеральный директор музея Алексей Левыкин.

В музее напомнили, что украшения всегда были неотъемлемой частью костюма и не только подчеркивали статус владельца, но и рассказывали о конкретной исторической эпохе. На выставке демонстрируют серьги, кольца, броши, браслеты, ожерелья и колье, подвески и кулоны, тиары и гребни. Ярким отражением художественных интересов эпохи служат тематические украшения, среди которых особенно популярными были изделия с камеями, мозаиками, бирюзой, горным хрусталем, гранатами и кораллами, а также сентиментальные украшения, известные как "сантименты".

"Оригинальность художественных решений этих произведений ювелирного искусства по-своему раскрывает чувственную природу человека Нового времени, богатую на впечатления (камеи, мозаика), на эмоциональное переживание чувства радости и любви, скорби и сострадания, грусти и печали, созерцание произведений природы (бирюза, горный хрусталь, гранаты и кораллы)", - добавили в ГИМ.

Свои драгоценности на выставке представил и ювелирный дом Muiz diamonds. На выставке можно найти предметы из коллекций "Изобилие" и "Драгоценное наследие", вдохновленных шедеврами русского ювелирного искусства. В основе коллекции "Изобилие" лежит образ золотого колоса, а коллекция "Драгоценное наследие" была создана, вдохновляясь парадными украшениями Дома Романовых. Изделия из белого золота, инкрустированные натуральным жемчугом, бриллиантами и сапфирами, черпают вдохновение из любимых парадных тиар, принадлежащих супругам Павла I - Марии Федоровне и Николая II - Александре Федоровне.