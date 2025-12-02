Игорь Бутман возглавит Совет по эстрадно-джазовой музыке

Помимо Бутмана, в совет вошли народные артисты РФ Лариса Долина и Даниил Крамер, директор Академии джаза Павел Овчинников, директор музыкального училища имени Гнесиных Валерий Гроховский, профессор РГК им С. В. Рахманинова Адам Терацуян

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Народный артист РФ Игорь Бутман возглавит Совет по эстрадно-джазовой музыке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фонда артиста.

24 ноября в Магнитогорской консерватории в рамках заседания Федерального учебно-методического объединения (ФУМО) единогласно было принято решение о создании Совета по эстрадно-джазовой музыке. Предложение было выдвинуто Игорем Бутманом в ходе дискуссии на XI Санкт-Петербургском форуме объединенных культур.

"Очень рад, что наша инициатива была так тепло принята в Федеральном учебно-методическом объединении. Мы видим необходимость учебного развития, отданного полностью под неакадемическую музыку. Такого флагмана, который будет давать импульсы и в регионе, и в музыкальной школе, и в училище. Мы планируем дополнить систему образования, чтобы появится еще больший стимул для музыкантов и детей идти в учебные заведения, ведь мы вырастим новых звезд, на которых будут равняться", - приводятся в сообщении слова саксофониста.

Бутман отметил, что сегодня необходимо создавать оркестры популярной музыки и рок-оркестры. По его словам, молодежь должна знать историю джаза и неакадемической музыки, чтобы на этой базе создавать новое искусство. "В Совет по эстрадно-джазовой музыке вошли прекрасные специалисты, и я уверен, что вместе мы достигнем больших высот в развитии музыкального образования и эстрадно-джазовой культуры в целом", - заключил он.

Идею создания совета также поддержал ректор РАМ им. Гнесиных Александр Рыжинский. По его словам, важной задачей совета является поддержка музыкальной культуры в регионах. "Сейчас большинство выпускников столичных вузов стараются остаться в Москве, где сосредоточены ведущие театры и филармонические коллективы. Просто так люди, которые уже работают в московских оркестрах, никогда не уедут работать в регионы. Нужно создавать условия - это и квартиры, и подъемные, и региональные программы. Только в этом случае можно рассчитывать, что лучшие музыканты будут работать за пределами столицы", - приводятся его слова.