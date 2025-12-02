Путин удостоил Надежду Бабкину орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Народную артистку наградили за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность

Надежда Бабкина © Алексей Павлишак/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил народную артистку России Надежду Бабкину орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить <…> орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Бабкину Надежду Георгиевну", - говорится в указе президента.

Надежда Бабкина - народная артистка РФ. Член политической партии "Единая Россия". В 1974 году организовала вокальный ансамбль "Русская песня", который исполнял народные песни различных регионов России, духовные песнопения, современные авторские композиции. Позже на базе коллектива возник Московский государственный академический театр "Русская песня" под ее руководством. Артистка награждена орденами Почета, Дружбы, а теперь является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".