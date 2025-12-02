Статья

Нео, Дракула и Терминатор в опале. Случаи плагиата в кино, которые дошли до суда

Сценаристы и режиссеры часто позволяют себе вольные отсылки на другие произведения. Иногда эти заимствования оправданны, а бывает, что авторы первоисточников воспринимают использование элементов их произведений крайне негативно. Рассказываем о пяти скандалах с плагиатом, в которых дело дошло до судебного разбирательства

Кадр из фильма "Носферату" © ullstein bild/ ullstein bild via Getty Images

Два брата вампира-акробата

Одно из самых резонансных дел о плагиате в кино произошло еще в 1922 году, и связано оно с шедевром немецкого экспрессионизма "Носферату, симфония ужаса". Альбин Грау хотел экранизировать роман Брэма Стокера "Дракула", но вдова писателя Флоренс отказалась продать права на адаптацию.

А режиссер фильма Фридрих Вильгельм Мурнау уже был полностью поглощен идеей перенести события книги на экран. Он решил переписать сценарий, поменяв имена основных персонажей — Дракула стал Орлоком, Сьюард — Сиверсом, а доктор Ван Хельсинг — Бульвером. Также изменились некоторые сюжетные линии и место действия экранизации было перенесено из Лондона в немецкий Висборг.

Флоренс Стокер узнала о том, что фильм все-таки был снят, уже после его премьеры и инициировала судебное преследование за нарушение авторских прав. В июле 1925 года немецкий суд постановил, что "Носферату" нарушает авторские права на роман "Дракула".

В итоге суд вынес радикальный приговор — уничтожить все копии фильма. Компания Prana Film, которая финансировала проект, к тому времени уже обанкротилась и не смогла выплатить компенсацию в размере 5 тыс. фунтов стерлингов (эквивалентно сегодняшним 390 тыс. фунтов).

Большинство экземпляров пленки действительно было уничтожено, но фильм еще до вынесения вердикта был отправлен в другие страны — несколько копий все-таки сохранились. И, несмотря на скандал и опальный статус ленты, сейчас "Носферату" считается классикой и одним из величайших фильмов ужасов.

Универсальный "Солдат"

Когда "Терминатор" выходил на большие экраны, никто не ожидал, что фильм Джеймса Кэмерона окажет такое влияние на поп-культуру — до релиза ожидания от картины в прокате были предельно низкими. Но еще во время съемок фантастической ленты до писателя Харлана Эллисона доходили слухи о том, что ее сюжет напоминает его старый сценарий.

Съемки фильма "Терминатор" © Sunset Boulevard/ Corbis via Getty Images

Тогда автору удалось проникнуть на показ для критиков. Посмотрев фильм, он заметил сходство с эпизодом "Солдат" (1964) из сериала "За гранью возможного", к которому он писал сценарий. Эллисон указывал на несколько моментов: общая тема путешествующего во времени солдата, электрическая буря во время прибытия из будущего и почти идентичная концовка.

Но до полноценного судебного процесса дело не дошло — студия Orion Pictures быстро согласилась на урегулирование в личном порядке, хоть Кэмерон был резко против этого решения. Писатель получил около $65 тыс. и добился того, чтобы во всех последующих изданиях "Терминатора" было его упоминание.

Огонь по своим

"Пятый элемент" Люка Бессона долгие годы оставался самым дорогим европейским фильмом в истории. Картина стоила $90 млн и более 15 лет являлась самой кассовой французской лентой в международном прокате. Учитывая грандиозный для Старого Света успех, неудивительно, что "Пятый элемент" тоже стал фигурантом скандала о плагиате.

Режиссер Алехандро Ходоровски и художник Жан Жиро, известный под псевдонимом Мёбиус, обвинили Бессона в том, что их серия графических романов "Инкал" оказала большое влияние на "Пятый элемент". Казалось бы, за вдохновение не судят, но иллюстратор потребовал от студии более €22 млн и как минимум 2% от сборов в прокате. Ходоровски желал обойтись малой кровью и получить 700 тыс.

Кадр из фильма "Пятый элемент" © Getty Images

Визуальное сходство между "Пятым элементом" и "Инкалом" действительно есть, но этому есть парадоксальное объяснение. Художник не просто вдохновил Бессона, он принимал непосредственное участие в работе над фильмом в качестве художника-постановщика под своим именем. Дело было прекращено в 2004 году. Суд решил, что режиссер позаимствовал из графического романа лишь крошечные фрагменты, недостаточные для признания плагиата.

Гитлер в киберпространстве

Культовая фантастическая трилогия братьев Вачовски "Матрица" сталкивалась сразу с несколькими исками о плагиате. Еще в 2004 году писательница София Стюарт подала иск, утверждая о том, что идея была украдена из ее книги "Третий глаз". Дело было отклонено из-за того, что автор просто не явилась на слушание, а ее адвокаты не предоставили достаточных доказательств.

А наиболее известный подобный иск, связанный с "Матрицей", был подан через 10 лет после премьеры последней на тот момент части. В 2013 году Томас Альтхаус заявил, что идеи для второго и третьего эпизодов серии были украдены из его сценария "Бессмертные", который он представил Warner Bros. еще в 1993-м. Он утверждал, что ознакомился с франшизой только в 2010 году и заметил сходства. Например, сценарист считал, что именно из его работы были украдены идеи о разъемах в затылке и агентах-роботах.

Съемки фильма "Матрица" © Ronald Siemoneit/ Sygma/ Sygma via Getty Images

В сценарии Альтхауса Гитлер и нацисты были криогенно заморожены, а затем реанимированы в то время, когда их союзники создали эликсир бессмертия. В 2014 году суд вынес решение в пользу студии. Он посчитал, что трилогии "Матрица" и "Бессмертные" настолько разные, что было бы неразумно считать их сюжеты существенно похожими. А сценарист требовал ни много ни мало $300 млн и процент от $1,6 млрд, которые заработала франшиза в прокате.

Киномания Тарантино

Квентин Тарантино — большой киноман. Его "насмотренность" не только делает его проекты более многоплановыми и богатыми на отсылки — иногда это вызывает и возмущение. В 2013 году Оскар и Торранс Колвины подали иск против режиссера, заявив, что сценарий его оскароносного "Джанго освобожденного" является калькой с их собственной работы "Свобода". Противостояние велось два года, от студии требовали $100 млн, но дело было отклонено, когда плагиат доказать не удалось.

А недавно Тарантино сам раскритиковал автора "Голодных игр" за плагиат японского романа "Королевская битва". Более того, экранизация этого произведения — один из его любимых фильмов. "Они просто скопировали эту книгу. Тупые книжные критики не пойдут смотреть японский фильм под названием "Королевская битва", поэтому эти тупые книжные критики и не стали ее за это критиковать. Они говорили, что это самая оригинальная вещь, которую они когда-либо читали. Как только кинокритики увидели фильм, они сказали: "Это та же "Королевская битва", только с рейтингом PG!" — говорил Тарантино.

Даниил Хмелевской