Практически все билеты на "Щелкунчик" раскупили за пять часов

Самым дорогим на аукционе был комплект билетов на 20 декабря стоимостью 510 тыс. рублей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Почти все билеты на балет Петра Чайковского "Щелкунчик" в постановке Юрия Григоровича, который пройдет на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) с 17 по 20 декабря, раскуплены за пять часов. На 16:50 мск остался лишь один билет стоимостью 15 тыс. рублей.

Продажи билетов на балет "Щелкунчик" стартовали 2 декабря в 10:00 мск. В момент старта продаж было доступно 349 билетов стоимостью от 5 тыс. до 50 тыс. рублей. К 12:02 мск не осталось ни одного доступного на сайте билета. Последний был продан за 50 тыс. рублей.

На аукционе самым дорогим оказался комплект билетов на 20 декабря, он обошелся покупателям в 510 тыс. рублей. В прошлом году максимальная ставка за комплект из двух билетов на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре составила 400 тыс. рублей.

В 2024 году билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре были раскуплены за две минуты после открытия продаж. Из-за такого большого ажиотажа, который сопровождается риском наткнуться на мошенников, культурное учреждение в этот раз решило продавать билеты только на своем официальном сайте.