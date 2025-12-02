ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!"
ТАСС Медиа
ГлавнаяКультура

Практически все билеты на "Щелкунчик" раскупили за пять часов

Самым дорогим на аукционе был комплект билетов на 20 декабря стоимостью 510 тыс. рублей
Редакция сайта ТАСС
14:08

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Почти все билеты на балет Петра Чайковского "Щелкунчик" в постановке Юрия Григоровича, который пройдет на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) с 17 по 20 декабря, раскуплены за пять часов. На 16:50 мск остался лишь один билет стоимостью 15 тыс. рублей.

Продажи билетов на балет "Щелкунчик" стартовали 2 декабря в 10:00 мск. В момент старта продаж было доступно 349 билетов стоимостью от 5 тыс. до 50 тыс. рублей. К 12:02 мск не осталось ни одного доступного на сайте билета. Последний был продан за 50 тыс. рублей.

На аукционе самым дорогим оказался комплект билетов на 20 декабря, он обошелся покупателям в 510 тыс. рублей. В прошлом году максимальная ставка за комплект из двух билетов на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре составила 400 тыс. рублей.

В 2024 году билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре были раскуплены за две минуты после открытия продаж. Из-за такого большого ажиотажа, который сопровождается риском наткнуться на мошенников, культурное учреждение в этот раз решило продавать билеты только на своем официальном сайте. 

РоссияМосква