Пушкинский музей презентовал итоги исследовательского проекта "Московский Витрувий"

Сам редкий экспонат можно будет увидеть в январе 2026 года в зале итальянского искусства эпохи Возрождения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина представил двухтомную монографическую книгу "Московский Витрувий. "Десять книг об архитектуре" с рукописными комментариями Далиэле Барбаро. Из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина", сообщила на пресс-конференции в ТАСС директор музея Ольга Галактионова. Работа завершила пятилетнее исследование сенсационным открытием - о венецианском гуманисте эпохи Возрождения Даниэле Барбаро.

"На самом деле, сейчас это одно из самых значительных научных открытий в области культуры и искусства. И это действительно так. В наше время заниматься наукой, особенно в области культуры и искусства, - это действительно подвиг. Моя задача - гордиться этим, с одной стороны, а с другой - создавать все возможные условия для таких открытий и для того, чтобы они выходили в свет", - сказала Галактионова, отметив, что музей продолжит работу в научной области и планирует привлекать к проектам молодое поколение.

История исследования началась, когда сотрудники Научной библиотеки обратили внимание на старую книгу во время работы с фондом - венецианское издание 1511 года "Десяти книг об архитектуре" древнеримского архитектора Марка Витрувия Поллиона.

"Благодаря настойчивости наших исследователей на протяжении пяти лет этот источник знаний о прошлом и ренессансном владельце трактата - ученом, который оставил на его страницах множество рукописных комментариев мелким почерком и более двух десятков рисунков, выполненных пером, тщательно изучался", - дополнил заместитель директора ГМИИ имени А. С. Пушкина по научной работе Илья Доронченков. "Очень трудно найти что-то новое в исследованиях Ренессанса. Расшифровка записей, комментарии, атрибуция приводят нас к громадному умножению знаний об интеллектуальной жизни Ренессанса XVI столетия", - отметил он.

В новой книге научные статьи помогают понять исторический и культурный контекст, ближе познакомиться с автором рукописных комментариев. А издание расширяет понимание культуры Возрождения. Научная работа была проведена специалистами из Пушкинского музея в сотрудничестве с МГУ им. М. В. Ломоносова и ГосНИИР.

