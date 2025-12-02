Джиган, Artik&Asti и Niletto получили первый в России "Бриллиантовый диск" НФМИ

Награду артистам вручили за сингл "Худи", сообщили в пресс-службе агентства "Управление пониманием"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Рэпер Джиган (Денис Устименко), исполнитель Niletto (Данил Прытков) и дуэт Artik & Asti получили первый в России "Бриллиантовый диск" по обновленным стандартам Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ). Награду артистам вручили за сингл "Худи", сообщили ТАСС в пресс-службе агентства "Управление пониманием".

"Музыкальный дистрибьютор Pulse совместно с лейблом Rocket Records вручил первую в России высшую музыкальную награду - "Бриллиантовый диск". Им был отмечен трек "Худи" в исполнении Джигана, Artik & Asti и Niletto. Награда была вручена по обновленным правилам сертификации, опубликованным Национальной федерацией музыкальной индустрии, и присуждается, когда сингл достигает эквивалента 1 000 000 продаж с учетом стримов", - говорится в сообщении.

Поводом для вручения стала реформа системы сертификации в России. НФМИ разработала единые критерии, которые призваны унифицировать оценку успеха музыкальных релизов на отечественном рынке. Как отметили в пресс-службе, раньше лейблы и дистрибьюторы часто использовали разные, иногда заниженные пороги для "золотых" и "платиновых" статусов, что создавало путаницу и снижало ценность наград. Согласно новым правилам, для синглов установлены четкие планки: "Золотой диск" - 50 тыс. продаж, "Платиновый диск" - 100 тыс. продаж, "Бриллиантовый диск" - 1 млн продаж.

Чтобы учитывать современные реалии, популярность трека теперь измеряется не только цифровыми продажами, но и стримами на онлайн-сервисах. Прослушивания конвертируются в продажи по формуле: 100 прослушиваний на платных сервисах (с подпиской) или 500 на бесплатных (с рекламой) приравниваются к одной продаже.

По словам операционного директора музыкального дистрибьютора Pulse Максима Ворошилова, с появлением стриминговых сервисов успех релиза стал более прозрачен благодаря чартам и открытой статистике платформ. "Тем не менее, и в цифровую эпоху официальное подтверждение результатов и заслуженная награда остаются важной частью индустрии, поскольку, в отличие от чартов отдельных платформ, эта награда присваивается по результатам, агрегированным со всех источников", - заключил он.