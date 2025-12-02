В Москве открылся зимний музыкальный фестиваль "Зарядье"

Мероприятие будет проходить до 31 декабря

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. IV Московский зимний музыкальный фестиваль, который объединит известных артистов и коллективы академического и джазового искусства, открылся в концертном зале "Зарядье". Гостей ждут симфонические и мультимедийные концерты, оперные и хоровые программы, сообщил ТАСС руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

"В этом году Московский зимний музыкальный фестиваль "Зарядье" пройдет уже в четвертый раз. Гостей ждет более 60 мероприятий: симфонические и мультимедийные концерты, оперные и хоровые программы, выступления звёзд джаза и этнической музыки, а также проекты для детей. Завершится фестиваль праздничным показом оперетты "Летучая мышь" 31 декабря", - сказал Фурсин.

На торжественном открытии фестиваля лауреаты международных конкурсов представляют арии и ансамбли из русских и зарубежных опер.

Мероприятие будет проходить до 31 декабря, гости услышат как полюбившиеся программы, так и новинки. Фестивальной премьерой станет Концерт для скрипки с оркестром ре минор бельгийского композитора Эжена Изаи в исполнении Никиты Борисоглебского. Яркой особенностью станут мультижанровые проекты с участием звезд театра и кино: Евгений Миронов исполнит "Гамлета" Уильяма Шекспира в сопровождении музыки Дмитрия Шостаковича, а Евгений Князев прочитает рождественский рассказ Николая Лескова "Запечатленный ангел" вместе с исполнением одноименной литургии Родиона Щедрина.

Кроме того, хор Данилова монастыря, хор musicAeterna, ансамбль духовной музыки "Тетрактис", вокальные ансамбли Arielle и Intrada посвятят программы Рождеству. Слушателей также ждет киномузыка - ансамбль Marimba Plus исполнит саундтреки из голливудских блокбастеров, а Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под управлением Сергея Скрипки - песни из советских и российских фильмов.