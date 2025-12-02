В Петербурге отметят 30-летие "Золотого граммофона" концертом 15 марта

В шоу примут участие победители разных лет

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. "Русское Радио" проведет в Санкт-Петербурге масштабный концерт в честь 30-летия национальной музыкальной премии "Золотой граммофон". Шоу с участием победителей разных лет состоится 15 марта 2026 года в Ледовом дворце, сообщила пресс-служба "Русской медиагруппы".

"В этот вечер соберутся вместе все звезды - лауреаты премии "Золотой граммофон" разных лет, чьи имена знает вся страна. Перед зрителями выступят Anna Asti, Сергей Лазарев, Владимир Пресняков, Artik & Asti, Наталья Подольская, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Жасмин, Ирина Дубцова, Александр Панайотов, Денис Майданов, Александра Воробьева и многие другие артисты", - говорится в сообщении.

В Ледовом дворце прозвучат композиции, которые, по версии станции и радиослушателей, являются главным музыкальным наследием трех десятилетий. Гостей ждет "шоу с завораживающими декорациями, уникальным светом и спецэффектами, которые создадут на сцене магическую атмосферу", отметили в пресс-службе.

1 ноября в Москве состоялась 30-я церемония вручения премии "Золотой граммофон". Статуэтки вручили 24 исполнителям. Лучшими песнями 2025 года стали "Я хотел бы" Дениса Майданова, произведение "Я буду любить тебя" Ларисы Долиной и композиция "Я не тот, ты не та" Леонида Агутина и Анжелики Варум.