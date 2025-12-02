Любимова приняла участие в награждении лучших преподавателей и школ искусств

Торжественная церемония прошла на сцене Большого театра

Министр культуры РФ Ольга Любимова © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова приняла участие в церемонии награждения победителей общероссийских конкурсов "Лучший преподаватель детской школы искусств" и "Лучшая детская школа искусств". Торжественная церемония состоялась на сцене Большого театра, сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

"Это большая победа и возможность не только продемонстрировать свои собственные достижения, но и обменяться опытом с коллегами и запланировать интересные творческие межрегиональные проекты", - отметила министр.

Лауреаты конкурса

По итогам конкурса звание "Лучший преподаватель детской школы искусств" присудили педагогу Первой детской музыкальной школы Кировской области Татьяне Шураковой. Лучшей детской школой искусств признана Центральная детская музыкальная школа Саратова. Титул "Лучший молодой преподаватель ДШИ" в специальной номинации получил преподаватель фортепиано Детской музыкальной школы № 18 имени М. Музафарова из Казани Вадим Пак. Награду "Лучшая сельская ДШИ" присудили Каргасокской детской школе искусств Томской области.

Впервые жюри вручило еще два специальных приза. Тамара Лаврентьева, педагог Приозерской детской художественной школы Ленинградской области, удостоена отметки "За эффективные практики выявления и поддержки талантов". Детская художественная школа имени Н. Н. Лаврентьевой Московской области получила диплом "За развитие академических традиций".

Любимова напомнила, что поддержка детских школ искусств остается одним из важных направлений работы федерального и региональных министерств и ведомств. По ее словам, в последние годы обновляется материально-техническая база учреждений, проводятся капитальные ремонты, а в новом году начнется строительство современных зданий ДШИ.

"Так, почти за семь лет реализации национальных проектов "Культура" и "Семья" более чем в 2 тыс. детских школ искусств из 87 субъектов Российской Федерации было поставлено несколько десятков тысяч музыкальных инструментов, сотни единиц оборудования и учебных материалов, а в новом году стартует долгожданное строительство новых современных зданий", - сказала она.

Кроме того, министерство продолжает программы повышения квалификации преподавателей в центрах непрерывного образования ведущих творческих вузов и училищ. Ежегодно 100 лучших педагогов в области музыкального искусства получают денежные выплаты в размере 500 тыс. рублей, учрежденные указом президента РФ Владимира Путина.

О конкурсе

Общероссийские конкурсы Минкультуры России "Лучшая детская школа искусств" и "Лучший преподаватель ДШИ" остаются крупнейшими профессиональными смотрами в сфере художественного образования. В финале нынешнего года участвовали восемь молодых и восемь опытных преподавателей, а также руководители городских и сельских учреждений из всех федеральных округов страны.