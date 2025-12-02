Умерла актриса Ксения Качалина

Ей было 54 года

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. На 55-м году жизни скончалась советская и российская киноактриса Ксения Качалина.

Об этом сообщил российский актер и режиссер Алексей Агранович в своем Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Ксения Качалина умерла. Мы недолго учились вместе, мы дружили потом некоторое время. ", - написал он в личном блоге.

Агранович отметил, что актриса была загадкой, не умела приспосабливаться.

"Она была умнее и слабее времени одновременно. Это было ее и не ее время" - отметил режиссер.

Ксения Качалина - советская и российская киноактриса. Имя при рождении - Оксана. Родилась 3 мая 1971 года в Саратове. Была бывшей женой Михаила Ефремова. Дебютировала в кино в фильме Валерия Рубинчика "Нелюбовь" (1991). Снималась в кинокартинах "Над темной водой" Дмитрия Месхиева (1993), "Три сестры" Сергея Соловьева (1994), "Тот, кто нежнее" Абая Карпыкова (1996) и других.