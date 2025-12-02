Севастопольский театр покажет в Петербурге оперу "Алеко"

Режиссером-постановщиком выступил Ильдар Абдразаков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Севастопольский государственный театр оперы и балета покажет свою первую оперную постановку - "Алеко" Сергея Рахманинова на Новой сцене Мариинского театра. В дневном и вечернем спектакле титульную партию исполнит в среду заслуженный артист России Ильдар Абдразаков, который выступил режиссером-постановщиком этого произведения, сообщили в пресс-службе театра.

В спектаклях примет участие коллектив Государственной академической хоровой капеллы имени Александра Юрлова. За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра - Валерий Гергиев.

"Ильдар Абдразаков перенес действие в тесный, но насыщенный мир хрущевки конца 1980-х - начала 1990-х, где жизнь протекает на глазах у всех, а границы между квартирами условны. В старом дворе меж бельевых веревок и тусклых стен дома происходят ключевые события в жизни героев: здесь зарождается любовный треугольник, здесь же он получит свое драматическое развитие", - рассказали в пресс-службе. Ассистентом Абдразакова в постановке выступила Ляйсан Сафаргулова. Сценограф - Екатерина Малинина, художник по свету - Константин Удовиченко, хореографы - Анастасия Чередникова и Брайэн Опоку.

Певец стал художественным руководителем Севастопольского театра оперы и балета в минувшем году. С декабря 2019 года театр, здание которого еще строится, возглавлял на правах директора известный танцовщик Сергей Полунин.