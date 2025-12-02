В Москве пройдет премьера спектакля "Личное дело Игоря Верника"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Премьера интерактивно-экспериментального спектакля "Личное дело Игоря Верника" пройдет в 20:00 на сцене Центрального дома актера им. А. А. Яблочкиной в Москве. Об этом ТАСС сообщили организаторы проекта.

"Премьера в Москве. 3 декабря в Центральном доме актера им. А. А. Яблочкиной состоится премьера - "Личное дело Игоря Верника", - говорится в сообщении.

Народный артист России, актер и телеведущий Игорь Верник отметил, что спектакль пройдет в формате "специального заседания" по делу "о хищении любви в особо крупных размерах". "У нашего заседания по "Личному делу Игоря Верника" - литературно-криминальный характер. На протяжении всего вечера я буду нарушать свои личные границы. И вы неминуемо нарушите свои", - сказал он.

По словам артиста, постановка включает песни, стихи, музыкальные композиции и "импровизированный диалог с залом". "А кто-то один из вас, а, возможно, и не один зритель станет прямыми соучастником событий. Какой будет вердикт? Узнаем 3 декабря в Центральном доме актера им. А. А. Яблочковой", - заключил Верник, обращаясь к будущим зрителям.

Спектакль представляет собой музыкально-театральную импровизацию, сюжет которой рождается во время представления. "Каким будет финал "Личного дела Игоря Верника" - не знает никто. Формат этого интерактивно-экспериментального спектакля - живое взаимодействие актера со зрителями, где один или несколько гостей становятся частью сценического действия. Игорь импровизирует, превращая зал в соавтора, а зрителей - в свидетелей, обвинителей и подсудимых в "деле о растраченной любви", - уточнили организаторы.

Длительность спектакля составляет 1 час 40 минут. Возрастное ограничение- 18+. Проект проходит при поддержке литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения".