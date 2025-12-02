В Москве прошла премьера второго сезона сериала "Золотое дно"

Сериал выйдет в онлайн-кинотеатрах Start и "Иви" 4 декабря

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Премьера второго сезона драматического сериала "Золотое дно" прошла в столичном киноцентре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС. Сериал выйдет в онлайн-кинотеатрах Start и "Иви" 4 декабря.

"Мы с Дмитрием Минаевым написали два сезона этого, я надеюсь, успешного и хитового проекта. Первый сезон был хитом, мы думаем, что второй станет таким же. Для нас как для сценаристов это невероятные чувства: когда герои оживают. И оживают они, конечно, благодаря всей творческой группе, благодаря всему огромному коллективу", - сказал со сцены один из сценаристов и автор идеи "Золотого дна", журналист и писатель Сергей Минаев.

В свою очередь продюсер второго сезона Ирина Сосновая рассказала о "золотом правиле" онлайн-кинотеатра Start. "У нас в Start’е есть золотое правило - работать с людьми, которым не нужно доказывать свой талант. И это [высказывание], конечно, про всю творческую команду этого проекта. Отдельно хочется отметить творческий союз однофамильцев Минаевых, которые создали этот проект. Сценарий - это 80% успеха, а это тот самый сценарий, до которого просто невозможно было докопаться. Я надеюсь, что вы увидите это сегодня", - сказала она со сцены.

Гостям премьеры показали первые две серии нового сезона. Мероприятие посетили исполнители главных ролей: Алексей Гуськов, Юлия Снигирь с мужем, актером Евгением Цыгановым, Ангелина Пахомова, а также генеральный продюсер киностудии Team Films Теймур Джафаров, продюсер Георгий Шабанов и другие.

Премьера первого сезона "Золотого дна" состоялась в онлайн-кинотеатре "Иви" 18 января 2024 года. Режиссером-постановщиком обоих сезонов выступил Илья Ермолов. Сценарий написали Сергей и Дмитрий Минаевы. Производством занимались онлайн-кинотеатры "Иви" и Start совместно с продюсерской компанией Team Films.